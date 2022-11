Schlecker-Insolvenzverwalter kann auf Schadenersatz hoffen

Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) hat in Karlsruhe seine Entscheidung über Schadenersatz für die insolvente Drogeriekette Schlecker wegen des sogenannten Drogeriekartells verkündet: Das Frankfurter Oberlandesgericht (OLG) habe die Schadenersatz-Klage des Insolvenzverwalters vorschnell abgewiesen. Nun muss dort alles noch einmal neu geprüft werden.

Damit zieht sich das Insolvenzverfahren zwar immer weiter in die Länge. Gleichzeitig besteht für die Gläubiger Hoffnung, dass es am Ende mehr Geld zu verteilen gibt. Vor Gericht geht es um mindestens 212 Millionen Euro, die Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz von mehreren großen Drogerieartikel-Herstellern einfordert.

Absprachen zu Lasten von Schlecker?

Das Bundeskartellamt hatte in Sachen Drogeriekartell gegen die beteiligten Unternehmen Bußgelder verhängt, weil sie zwischen 2004 und 2006 in einem Arbeitskreis "Körperpflege, Wasch- und Reinigungsmittel" Informationen ausgetauscht hatten. Dabei ging es um angedachte Preiserhöhungen und um den Stand der Jahresverhandlungen mit verschiedenen Einzelhändlern - auch mit Schlecker.

Geiwitz begründete seine Klagen daraufhin damit, dass Schlecker wegen der Absprachen im Einkauf überhöhte Preise für Waren wie Körperpflege-, Wasch- und Reinigungsmittel bezahlen musste. Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main hatte der Insolvenzverwalter damit vor zwei Jahren allerdings keinen Erfolg. Es entschied gegen Schlecker, weil nicht feststehe, ob der Kette durch das Verhalten der Lieferanten ein Schaden entstanden sei.

Zweifel am Urteil des Oberlandesgerichts

Der BGH überprüfte das Urteil des Oberlandesgerichts nun auf Rechtsfehler. Bei der Verhandlung in Karlsruhe im Juli hatte sich abgezeichnet, dass in Frankfurt womöglich noch einmal verhandelt werden muss. Der Vorsitzende Richter des Kartellsenats, Wolfgang Kirchhoff, formulierte in seiner Einführung Zweifel an dem Urteil von 2020.

Der BGH hörte in der Verhandlung die Argumente beider Seiten und eine Stellungnahme des Bundeskartellamts an. Die Anwälte der Hersteller argumentierten, dass es keine Beweise für tatsächlich entstandene Nachteile gebe. Der Anwalt des Insolvenzverwalters dagegen sagte, dass solche Absprachen unter Wettbewerbern "wie eine Pokerrunde" seien, bei der einander in die Karten geschaut werde. Das Oberlandesgericht hätte ein Sachverständigengutachten einholen müssen, fand er.

Schlecker-Insolvenz – 27.000 Arbeitsplätze verloren

Schlecker hatte im Januar 2012 Insolvenz angemeldet. Damals verloren rund 27.000 Angestellte ihren Arbeitsplatz, darunter zahlreiche Verkäuferinnen. Der BGH kündigte seine Entscheidung zunächst für Oktober an, verschob sie dann aber auf Ende November.