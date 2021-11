"Schlechter Scherz" - Scharfe Kritik an Biontech-Begrenzung

Bernreiter: "Unsere Geduld mit Berlin ist am Ende."

Der Präsident des bayerischen Landkreistags, Christian Bernreiter (CSU) reagierte im BR verärgert: "Unsere Geduld mit Berlin ist am Ende." Bernreiter: "Bei mir stehen die Telefone nicht mehr still, Kollegen von den Impfzentren werden massiv bedrängt, weil keine Impfstoffauswahl zur Verfügung stehen soll." Die Ankündigung Spahns sei besonders in der jetzigen Situation nicht angebracht. "Wir fahren ohne Ende Impfkapazitäten hoch, um den Impfansturm zu bewältigen. Und jetzt kommt so eine Hiobsbotschaft, für die uns jegliches Verständnis fehlt an der Basis", so Bernreiter. Die "Berliner Diskussion" sei so weit weg, "da kann man nur den Kopf schütteln".

Patientenschützer kritisieren Spahn scharf

Kritik kam auch von Patientenschützern: "Während die amtierende Bundeskanzlerin, die Regierungschefs der Länder und der Bundestag die große Boosteroffensive ausrufen, torpediert Jens Spahn das Vorhaben", sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, der dpa. "Denn offensichtlich gibt es nicht genügend frei wählbare Vakzine für die impfwilligen Menschen. Praktisch wird das Angebot ausgebremst."

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) erklärte nach der Ankündigung, in den Praxen sei wegen der Begrenzung bei Biontech-Bestellungen ab 23. November nun mit deutlich erhöhtem Beratungsbedarf zu rechnen. Dies binde "wertvolle Zeit", "die für das Impfen dann fehlt", sagte KBV-Vize Stephan Hofmeister.

Moderna-Dosen verfallen Anfang 2022

Das Bundesgesundheitsministerium hatte in einem Schreiben an die Länder betont, dass bis Jahresende genug Impfstoff auch für Auffrischungsimpfungen zur Verfügung stehe. Nachdem das Präparat von Biontech bisher mehr als 90 Prozent der Bestellungen ausmache, solle aber vermehrt Moderna eingesetzt werden. Dies solle sichern, dass kurzfristig ausreichend Impfstoff verfügbar ist. Zudem verfielen eingelagerte Moderna-Dosen ab Mitte des ersten Quartals 2022, was aber vermieden werden müsse.

Maximal 30 Biontech-Dosen für Praxen

Für Biontech sollen daher "Höchstbestellmengen" definiert werden, wie es in dem Schreiben heißt. Praxen sollen demnach vorerst maximal 30 Dosen pro Woche bestellen können, Impfzentren und mobile Impfteams 1.020 Dosen. Betont wird: "Bestellungen für Moderna-Impfstoff werden keiner Höchstgrenze unterliegen und vollumfänglich beliefert."

Stiko: Biontech und Moderna gelten als gleichwertig

Die beiden Impfstoffe, Biontech und Moderna, gelten als gleichwertig, dies sieht auch die Ständige Impfkommission (Stiko) so. In deren aktueller Empfehlung heißt es allerdings: "Für die Auffrischimpfung soll möglichst der mRNA-Impfstoff benutzt werden, der bei der Grundimmunisierung zur Anwendung gekommen ist." Wenn dieser nicht verfügbar sei, könne aber "auch der jeweils andere mRNA-Impfstoff eingesetzt werden". Biontech ist der in Deutschland bisher mit Abstand am häufigsten verwendete Impfstoff.