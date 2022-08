Schlechte Stimmung bei Firmen: "Für Wirtschaft kommt es dicke"

Die Stimmung im Mittelstand ist katastrophal, sagte Markus Jerger, Bundesgeschäftsführer des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft, der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist eine Kombination aus hohen Rohstoffpreisen, aus stockenden Logistikketten, aus mangelnden Rohstoffen, den hohen Energiepreisen und der Erhöhung der Mindestlöhne, die dem Mittelstand zu schaffen macht", so Jerger. Unternehmen in Deutschland gehen auch nach Einschätzung von Volkswirten führender Wirtschaftseinrichtungen schweren Zeiten entgegen.

Wirtschaftsweise: "Haben harten Winter vor uns"

Die deutsche Wirtschaft habe im ersten Halbjahr 2022 gerade noch so die Kurve bekommen. Für die zweite Jahreshälfte und die Zeit danach sind die meisten Volkswirte nicht optimistisch. "Mit Blick auf die vielen Unsicherheiten – ich denke, wir haben einen harten Winter vor uns", sagte die Wirtschaftsweise Veronika Grimm in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Katharina Utermöhl von der Allianz beschrieb die Situation noch drastischer: "Wir gehen fest von einer Rezession aus." Und diese werde nicht milde ausfallen.

Die Chefvolkswirtin der staatliche KfW-Gruppe, Fritzi Köhler-Geib, sieht ebenfalls dunkle Wolken am Horizont: "Für die deutsche Wirtschaft kommt es derzeit dicke." Deutschland stehe "eine Art Bereinigung bevor", sagte Utermöhl, eine grundsätzliche Neuausrichtung, die frühere Krisen übertreffe. Dies werde sich auch in Firmenpleiten niederschlagen. "Es wird einige Unternehmen geben, die schaffen es einfach nicht mehr."

Problem Nummer eins: Hohe Energiepreise

Hauptproblem seien die hohen Preise, vor allem für Energie. Bei einer Inflationserwartung von bis zu zehn Prozent und galoppierenden Preisen etwa für Gas und Strom seien die Verbraucher zum Sparen gezwungen. Ausgaben für andere Anschaffungen müssten zurückgestellt werden. "Die zuletzt kräftig gestiegene Sparneigung zeigt, wie groß die Sorgenfalten bei den Verbrauchern sind. Der sich abzeichnende Verlust an realer Kaufkraft – bedingt vor allem durch die hohen Energiepreise – dürfte der schärfste Gegenwind sein", sagte Marc Schattenberg, Volkswirt und Arbeitsmarktexperte bei Deutsche Bank Research.

Mittelstand braucht "Verschnaufpause"

Die Firmen hätten es mit mehreren Krisen zu tun und bräuchten eine "Verschnaufpause", meint Markus Jerger, vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Angesichts der stark gestiegenen Energiepreise fordert der Mittelstand einen Schutzschirm für Unternehmen. Es sei analog zur Corona-Pandemie ein Härtefall-Fonds für Unternehmen notwendig, die besonders vom Energiepreis gebeutelt und international nicht mehr wettbewerbsfähig seien, so Jerger. Die Folgen eklatant steigender Energiepreise seien unkalkulierbar. "Die Verdopplung bis Verdreifachung der Energiepreise hält auch die stärkste Volkswirtschaft nicht aus."

Forderung: Mehrwertsteuer auf Strom senken

Die Firmen gingen von weiteren hohen Energiepreissteigerungen aus. Viele Betriebe könnten dies nicht an die Kunden weitergeben. Die Stromsteuer müsse daher auf das europäisch zulässige Mindestmaß gesenkt werden, so Jerger. Die Mehrwertsteuer sollte wie beim Gas auch beim Strom von 19 auf sieben Prozent gesenkt werden. Außerdem brauche es einen eigenen Industriestrompreistarif.

Jerger sagte weiter: "Der Vertrauensverlust in die Arbeit der Koalition ist groß. Es fehlen schnelle und gute und logische Maßnahmen der Regierung, wie Privathaushalten und Unternehmen substanziell geholfen werden kann."

Bundesregierung plant drittes Entlastungspaket

Die Bundesregierung plant derzeit ein drittes Entlastungspaket für Bürgerinnen und Bürger. In einem ersten Schritt waren die EEG-Umlage abgeschafft, ein Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger und Steuererleichterungen beschlossen worden. Zu den Entlastungsmaßnahmen im zweiten Schritt zählen das 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr, das Ende August ausläuft, der Tankrabatt, die Energiepauschale von 300 Euro für einkommenspflichtige Erwerbstätige, eine Einmalzahlung pro Kind von 100 Euro und in Höhe von 200 Euro für Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistungen.

Im dritten Paket soll unter anderem der Kreis der Empfänger von Wohngeld deutlich ausgeweitet werden. Auch für Menschen, die auf ihr Auto angewiesen sind, soll es weiterhin Unterstützung geben.

Mittelstand will mehr Digitalisierung, weniger Bürokratie

Jerger fordert für den Mittelstand auch einen Schub bei der Digitalisierung und weniger Bürokratie. "Wir als größte Wirtschaftsnation Europas schaffen es nicht, unser System so zu modernisieren, dass weniger Geld in überflüssiger Bürokratie - auch in den Sozialsystemen - versickert und stattdessen mehr Mittel für Zukunftsinvestitionen in Forschung und Entwicklung zur Verfügung stehen."

Außerdem müsse das Fachkräfteeinwanderungsgesetz nachgebessert werden. "Die Idee ist gut gemeint gewesen, aber aufgrund von hoher Bürokratie und schwieriger Anerkennung von ausländischen Qualifikationen besteht weiterhin die große Problematik, dass wir nicht genügend Zuwanderer aus Drittländern bekommen. Unsere Experten sprechen von gut 400.000 Arbeitskräften, die jedes Jahr kommen müssten. Davon sind wir weit entfernt."

Fachkräftemangel ist großes Problem

Die Chefvolkswirtin der staatliche KfW-Gruppe Köhler-Geib forderte eine nationale Strategie zur Sicherung von Fachkräften. Denn: Bei vielen Unternehmen seien die Auftragsbücher derzeit noch voll. "Wer dann über die nötigen Fachkräfte verfügt, kann sich glücklich schätzen", sagte sie.

Auch die Wirtschaftsweise Veronika Grimm erklärte: "In vielen Branchen werden massiv Fachkräfte gesucht. Die Frage ist, ob man bereit ist, die Löhne anzupassen. Das würde wiederum die Inflation treiben." Diese werde durch Verteuerungen infolge des Wegfalls des Neun-Euro-Tickets sowie des Tankrabattes ohnehin nach oben gehen.

Wie Köhler-Geib und Utermöhl verwies auch Grimm auf zusätzliche Risiken aus dem Ausland. Die noch immer vorhandenen Probleme bei Lieferketten oder die Dürre in einigen Weltregionen drückten auch in Deutschland auf die Konjunktur. "Auch die globale Konjunktur kühlt sich ab", sagte Utermöhl.

"Wirtschaft ist anpassungsfähig" - Licht am Horizont?

Christoph Siebecke von der Oldenburgischen Landesbank sieht die Situation etwas günstiger. Er erwartet keine schwere Rezession in Deutschland. "Was hilft: Die Lieferketten sind nicht mehr so stark gestört, wie wir das schon einmal gesehen haben. Auch der Preis fürs Rohöl ist ein Stück von dem entfernt, was wir schon einmal hatten", betonte er. "Die deutsche Wirtschaft ist sehr kompetitiv und anpassungsfähig. Sie hat sich im ersten Halbjahr besser geschlagen als gedacht. Im zweiten Halbjahr wird es allerdings ungemütlicher", prophezeit auch er.

Mit Material der dpa