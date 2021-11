Schlecht verwaltet: Japans Kliniken sind chronisch überlastet

In vielen Ländern isolieren sich Infizierte zuhause und werden wieder gesund. Doch in Japan, einem Land mit einem der erschwinglichsten und am besten zugänglichen Gesundheitssysteme, wächst die Kritik, dass Menschen die Aufnahme in ein Krankenhaus verwehrt worden sei.

Covid-Patienten sterben daheim, statt sich zu erholen

Der Restaurantbesitzer Yoshihiko Takeuchi wurde tot in seiner Wohnung gefunden. Er gehörte zu Hunderten Menschen in Japan, die sich zuhause von ihrer Covid-Erkrankung erholen sollten. Das sieht zumindest die Gesundheitspolitik in Japan vor. Dass es aber nicht um Erholung gehe, sondern darum, dass man zuhause allein gelassen werde, prangert die Schwester von Takeuchi an. Deshalb hat sie zusammen mit anderen Angehörigen eine Online-Unterstützergruppe gegründet, um den Angehörigen solcher Corona-Opfer eine Stimme zu geben.

In einer konformistischen Gesellschaft wie der Japans braucht es Mut, öffentlich aufzubegehren und daher sind Sammelklagen selten. Aber Takeuchis Schwester Karo Takada und andere in ihrer Gruppe sind fest davon überzeugt, dass ihren Angehörigen die medizinische Hilfe verwehrt wurde, die sie gebraucht hätten. Gegenseitiger Austausch, Trost und Gespräche halten die Hinterbliebenen zusammen. Mittlerweile folgen tausende Japaner dieser Gruppe auf Twitter.

Japaner sind unzufrieden mit Pandemie-Bekämpfung

Der öffentliche Ärger über unangemessene Reaktionen der Regierung auf Corona-Infektionen verschärft den Unmut in der japanischen Bevölkerung. Viele Patienten wurden falsch behandelt, an den Kliniken abgewiesen, nach Hause geschickt, um sich dort zu erholen.

Im August wurde die Zahl der Infizierten wegen der Delta-Variante stark in die Höhe getrieben und die japanischen Krankenhäuser schnell für überlastet erklärt. Und das obwohl es im Land deutlich weniger Fälle gab als in den USA, Europa und anderen asiatischen und südamerikanischen Ländern.

Rund 18.000 Japanerinnen und Japaner sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, bei einer Einwohnerzahl von 126 Millionen. Wie viele zu Hause starben, ist nicht genau bekannt. Die Nationale Polizei erklärte jedoch, dass seit März 2020 insgesamt 951 Menschen mit dem Coronavirus zu Hause gestorben seien.

Gute Ressourcen schlecht verwaltet

Pro Kopf gibt es in Japan die höchste Anzahl an Krankenhausbetten. Doch es war schwierig geeignete Krankenhäuser zu finden. Manchmal wurden Rettungswagen von einer Klinik zur nächsten geschickt. Ein paar provisorische Einrichtungen konnten Infizierte behandeln und beatmen. Das japanische Gesundheitssystem besteht zumeist aus kleinen privaten Krankenhäusern und Kliniken, von denen nur wenige dafür ausgestattet sind, Infektionskrankheiten zu behandeln. Viele Betten sind mit psychisch Kranken belegt, mit chronisch Kranken und mit den Alten. Es gibt vergleichsweise wenige Ärzte, Intensivmediziner und Pflegekräfte.

Reform der Krankenhauspflege gefordert

Aus Sicht eines Intensivmediziners muss die Krankenhauspflege grundsätzlich umstrukturiert werden: Man müsse sich in eigens dafür eingerichteten Kliniken auf ernsthaft Erkrankte konzentrieren, statt diese auf kleinere Krankenhäuser zu verteilen, die jeweils nur wenige Intensivbetten hätten. Oft seien Menschen ins Krankenhaus gekommen, bei denen es gar nicht nötig gewesen wäre. Japan habe nichts getan und keine Verantwortung übernommen, so der Mediziner.

Zahl der Corona-Fälle stark gesunken

In Japan ist die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle in den vergangenen zwei Monaten stark gesunken. Die Regierung hat einen Fahrplan aufgestellt, wie sie besser gegen die Pandemie vorgehen will. So soll es bis Ende November landesweit Betten für bis zu 37.000 Corona-Patienten geben, bislang sind es 28.000.