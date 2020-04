Schlange nach Salazar Slytherin aus "Harry Potter" benannt

"Harry Potter"-Fans aufgepasst: Forscher in Indien haben eine neue Schlange entdeckt und sie nach Salazar Slytherin benannt, einem der vier Gründer der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei.

Das Wappentier des Hauses Slytherins ist eine Schlange

Der mächtige Zauberer hatte in den Romanen von J.K. Rowling die seltene Gabe, mit Schlangen zu sprechen. Er war also ein Parselmund, was ihn mit Schlangen verbindet, das sei der Grund der Namensgebung, schrieben die Wissenschaftler im Fachblatt "Zoosystematics and Evolution". Auch das Wappentier von Slytherins Haus ist eine Schlange.