Ein Lehrer hat die Schlamm-Schnorchel-Weltmeisterschaft in diesem Jahr gewonnen. Neil Rutter schwamm in einer Minute und 21 Sekunden durch den schlammigen Kanal in Llanwrtyd Wells in Wales und war damit der Schnellste. Viele Teilnehmer kämpften sich in bunten Kostümen durch die braune Brühe. Die Sportler wurden von zahlreichen Zuschauern angefeuert. Der bisherige Weltrekord liegt übrigens bei einer Minute und 18 Sekunden.