Schlagabtausch zwischen US-Fußballerin und Trump

US-Präsident Donald Trump liefert sich eine öffentliche Schlammschlacht mit der regierungskritischen Fußball-Nationalspielerin Megan Rapinoe. "Sie sollte nicht respektlos gegenüber unserem Land, dem Weißen Haus oder unserer Flagge sein, zumal so viel für sie und ihre Mannschaft getan worden ist", schrieb Trump bei Twitter. Rapinoe solle "erst mal GEWINNEN, dann REDEN", und ihre Arbeit erledigen. Die USA treffen im Viertelfinale am Freitag in Paris auf den Gastgeber Frankreich.