Schlag gegen "Superkartell" - 30 Tonnen Kokain beschlagnahmt

Die europäische Polizeibehörde Europol meldet einen massiven Schlag gegen ein großes europäisches Kokainschmuggelnetzwerk. Bei koordinierten Razzien in mehreren Ländern Europas sowie in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAR) seien insgesamt 49 Verdächtige festgenommen worden, teilte Europol in Den Haag mit. Darunter waren den Angaben zufolge sechs als "hochrangige" sogenannte Drogenbosse eingestufte Personen, die alle in der Zentrale des Drogen-Kartells in Dubai gefasst wurden.

Kokain-Schmuggel in "gewaltigen" Dimensionen

Die verdächtigen Drogenschmuggler hätten sich zu einem "Superkartell" zusammengeschlossen, so Europol, gegen das die Polizei nun gleichzeitig in Spanien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgegangen sei. Auch Behörden der USA seien beteiligt gewesen.

Insgesamt seien bei den Razzien 30 Tonnen Kokain beschlagnahmt worden, so Europol. Das "Superkartell" habe "rund ein Drittel des Kokainhandels in Europa kontrolliert" und in großem Stil Geldwäsche praktiziert. Die Dimensionen des Kartells seien "gewaltig" gewesen.

"Extrem dicken Fisch" gefasst

Von den sechs "hochrangigen Zielpersonen", die in Dubai gefasst wurden, hatten den Angaben zufolge jeweils zwei Verbindungen in die Niederlande, nach Spanien und nach Frankreich. Bei den Verdächtigen mit Verbindung zu den Niederlanden handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um einen 37-Jährigen mit niederländischer und marokkanischer Staatsbürgerschaft, der tonnenweise Kokain geschmuggelt haben soll, und um einen 40-Jährigen mit niederländischem und bosnischem Pass. Einer der beiden sei "ein extrem dicker Fisch", hieß es aus Europol-Kreisen.

Die niederländische Staatsanwaltschaft kündigte an, bei den Vereinigten Arabischen Emiraten die Auslieferung der beiden Verdächtigen zu beantragen.

Mit Informationen von AFP und dpa