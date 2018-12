Schlag gegen Mafia: Durchsuchungen auch in München

Mutmaßlicher Haupttäter bei Köln festgenommen

Ermittelt wird in Deutschland laut Bundeskriminalamt (BKA) bislang gegen 47 mutmaßliche Mitglieder der 'Ndrangheta. Einer der mutmaßlichen Haupttäter wurde in Nordrhein-Westfalen gefasst. Der 45 Jahre alte Gastwirt sei am frühen Morgen in Pulheim bei Köln von den Ermittlern aus dem Schlaf gerissen worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Besitzer einer Osteria soll unter anderem an "Kokainhandel in sehr, sehr umfangreichen Maße" beteiligt gewesen sein.

Internationale Operation "Pollino" gegen Organisierte Kriminalität

Die Europäische Justizbehörde Eurojust koordinierte die internationale Aktion mit dem Codenamen "Pollino". Sie ist laut der Behörde das Ergebnis "einer intensiven gemeinsamen Ermittlungsarbeit, die im Jahr 2016 begann und europaweit koordiniert wurde". Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hob die gute Zusammenarbeit mit den italienischen Behörden hervor. An den Operationen sind rund 440 deutsche Beamte beteiligt, so das BKA. Durchsucht wurden demnach 65 Wohnungen oder andere Objekte.

Die kalabrische 'Ndrangheta gilt inzwischen als die mächtigste italienische Mafia-Organisation. Sie dominiert den Drogenschmuggel nach Europa. Ermittler warnen seit langem davor, dass die 'Ndrangheta ein außerordentlich wichtiges Standbein in Deutschland hat. Die nationale Anti-Mafia-Behörde erklärte, dass die kalabrische Mafia in Deutschland ähnliche Strukturen aufgebaut habe wie in ihrer Heimat.