Schiffsunglück vor Sardinien: Luxusyacht brennt aus und sinkt

80 Kilometer vor Sardinien ist eine Luxusyacht „Lady MM“ in Brand geraten. Die italienische Küstenwache empfing den Notruf und schickte zwei Patrouillenboote und einen Hubschrauber zur Unglücksstelle. Die neun Besatzungsmitglieder und acht Passagiere retteten sich in ein Beiboot und konnten geborgen werden. Die 48-Meter-Yacht brannte völlig aus und ging unter. Die Ursache des Schiffsunglücks am 25.8.20 ist noch nicht bekannt.