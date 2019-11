Schiff mit Tausenden Schafen an Bord im Schwarzen Meer gekentert

Vor der Küste Rumäniens ist ein Frachter mit 14.600 Schafen an Bord verunglückt. Wie die Rettungskräfte mitteilten, kenterte der Viehfrachter "Queen Hind" am Sonntag kurz nach der Abfahrt vom Hafen Midia, an der Schwarzmeerküste Rumäniens. Die Ursachen für den Vorfall seien allerdings noch ungeklärt, heißt es weiter. Die 21-köpfige Besatzung und 32 Schafe konnten gerettet werden. Für die restlichen Tiere bestand am Montag kaum noch Hoffnung.

Wetterbedingungen erschwerten die Rettung

Die "Queen Hind", die unter der Flagge des Inselstaats Palau im Pazifischen Ozean fährt, soll auf dem Weg nach Saudi-Arabien gewesen sein, als das Schiff nach wenigen Kilometern im Schwarzen Meer kenterte. Zunächst versuchten Rettungskräfte vergeblich, das Schiff aufzurichten und in den Hafen zurückzuschleppen. Das stürmische Wetter und der hohe Wellengang erschwerten allerdings die Rettungsaktion, so dass niemand an Bord gehen konnte.

Nach Angaben einer Sprecherin sollen die Rettungskräfte außerdem versucht haben, das Futter vom Schiff zu holen, um das Schiff leichter aufrichten zu können. Wenn das Schiff im Hafen liege, könnten auch die Schafe aus dem Laderaum geholt werden, erklärte die Sprecherin weiter. "Wir hoffen, dass einige von ihnen noch am Leben sind."

Kritik von Tierschutzverbänden

Die Tierschutzorganisation Animals International verbreitete inzwischen Fotos und Videos, auf den viele tote Schafe an Bord des Bootes sowie im Wasser zu sehen sind. Der Verband der rumänischen Viehzüchter- und exporteure forderte eine sofortige Untersuchung des Vorfalls. Verbandspräsidentin Mary Pana erklärte, sie sei "entsetzt" über den Vorfall. "Wenn wir das Vieh auf Langstreckentransporten nicht schützen können, müssen diese gänzlich verboten werden."

Auch Tierschützer forderten eine Untersuchung. Gabriel Paun von Animals International sagte, das Schiff sei möglicherweise überladen gewesen. Bei der "Queen Hind" seien Ende letzten Jahres Motorprobleme aufgetreten.

Rumänien ist einer der größten Schafsproduzenten

Rumänien ist nach Großbritannien und Spanien der größte Schafproduzent der EU. Die meisten Tiere werden in den Nahen Osten und die Golfregion exportiert.

EU-Lebensmittelkommissar Vytenis Andriukaitis hatte Rumänien im Juli aufgefordert, den Transport von 70.000 Schafen in die Golfregion aus Tierschutzgründen zu stoppen und hatte Ermittlungen der EU-Kommission gefordert.