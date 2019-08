Schiff mit Sponsor und Kapitän aus Bayern rettet 101 Flüchtlinge

Letztes Jahr im Juni hat der Landsberger Kapitän Claus-Peter Reisch für Aufsehen gesorgt: Mit dem Dresdner Verein "Mission Lifeline" hatte er 230 Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet. Das Schiff wurde schließlich auf Malta beschlagnahmt und Reisch zu einer Geldstrafe verurteilt. Jetzt ist der Kapitän mit einem neuen Schiff unterwegs, gesponsert von dem Oberpfälzer Jungunternehmer Benjamin Hartmann.

Schon kurz nach Einsatzbeginn des neuen Schiffes berichtete Hartmann gegenüber dem BR, dass das Schiff 101 Menschen aus Seenot vor der Lybischen Küste gerettet habe. Über die genauen Umstände der Rettungsaktion ist noch nichts bekannt.

Oberpfälzer Unternehmer besorgte das Schiff

Bis zuletzt war die Mission streng geheim: Der 31-jährige Benjamin Hartmann hat der Dresdner NGO "Mission Lifeline" ein neues Rettungsschiff besorgt. Aus Angst, dass etwa spanische oder italienischen Behörden das Schiff nicht zum tanken anlegen lassen könnten oder es gar gleich konfiszieren, durfte kaum jemand davon erfahren.

Hartmann ist 31 und Gründer des Modelabels "Human Blood". Der Oberpfälzer Jungunternehmer stammt aus Freudenberg bei Amberg und wohnt inzwischen in Barcelona. Von dort aus ist das neue Rettungsschiff mit dem Namen "Eleonore" jetzt auch in See gestochen. Die "Eleonore" ist eigentlich ein altes Fischerboot Baujahr 1968. Gekauft hatte Hartmann das zwanzig Meter lange Boot schon im Mai, um es dann für die Seenotrettung umbauen zu lassen.

"Es muss ne Satellitenanlage rein, es muss ein Bordkrankenhaus rein. Es muss umgerüstet werden, dass man mehr Menschen drauf transportieren kann. Die Kojen für die Crew muss hergerichtet werden. Also da war schon einiges an Arbeit auch noch zu machen." Benjamin Hartmann, Gründer Modelabel "Human Blood"

Kosten unbekannt

Wieviel Anschaffung und Umbau gekostet haben, will Hartmann nicht sagen - er spricht nur von einem sechsstelligen Betrag, der sich aus Spendengeldern der NGO "Mission Lifeline" und Geldern von Hartmanns Modelabel zusammensetzt. Die "Eleonore" soll im Ernstfall bis zu 100 Menschen aus Seenot aufnehmen können.

Kapitän ist der Landsberger Claus-Peter Reisch. Er war nach einer Rettungsaktion im Juni letzten Jahres zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt worden, das alte Rettungsschiff seiner NGO "Mission Lifeline" liegt seitdem beschlagnahmt in einem Hafen auf Malta. Kurz vor dem ersten Rettungseinsatz des Schiffes twitterte Reisch, dass sie ein kaputtes Schlauchboot auf offener See entdeckt hätten. "Wer weiß was hier passiert ist, womöglich ein Drama. Es sind auch ohne Anwesenheit von NGOs Menschen auf dem Meer und Boote unterwegs."

Hartmann sieht keinen Pull-Faktor

Das glaubt auch Benjamin Hartmann. Von der Theorie des "Pull-Faktors", also der Annahme, dass Rettungsschiffe auf dem Mittelmeer Flüchtlinge erst animieren würden, die gefährliche Überfahrt zu wagen, hält er nichts.

"Das ist so nicht richtig. Wenn man jetzt sagt, ok, wenn man keine Seenotretter mehr hat, dann fahren die Menschen nicht auf die See, um nach Europa zu kommen, das ist das gleiche, wie wenn man sagt, wir brauchen auch keine Feuerwehr mehr, dann brennt es auch nicht mehr. Man kann die Menschen nicht einfach im Meer ertrinken lassen, das geht nicht." Benjamin Hartmann, Gründer Modelabel "Human Blood"

Hoffen auf Mission "Sophia"

Jetzt hofft Benjamin Hartmann, dass die "Eleonore" auf ihren Seenot-Einsätzen nicht von Europäischen Ländern wie Italien oder Malta blockiert wird. Die Regierungskrise in Italien könnte dazu beitragen, dass eher wieder Boote in italienischen Häfen anlegen dürfen, glaubt er. Hartmann würde es begrüßen, wenn Europa seine Seenot-Rettungsmission "Sophia" wieder aufnimmt, so, wie es Bundeskanzlerin Merkel zuletzt angedacht hatte. Solange das nicht der Fall ist, schwingt bei den privaten Rettern die Angst mit.

"Man muss natürlich damit leben dass das Boot beschlagnahmt werden könnte. Deshalb wird es langsam zeit dass Europa seine Werte vertritt und einfach selber was macht. Aber die Gefahr ist natürlich da." Benjamin Hartmann, Gründer Modelabel “Human Blood”