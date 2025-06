Schiff mit Greta Thunberg auf dem Weg in den Gazastreifen

Das Segelschiff der "Freedom Flotilla" mit der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg an Bord hat die Küste Ägyptens erreicht und ist nun Richtung Gazastreifen unterwegs. "Wir verlassen jetzt die ägyptische Küste", sagte die deutsche Mitseglerin Yasemin Acar der Nachrichtenagentur AFP. Das Schiff "Madleen" war am Sonntag vor einer Woche von der italienischen Insel Sizilien aus in Richtung Gazastreifen aufgebrochen.

Gruppe will Hilfslieferungen in den Gazastreifen bringen

Die zwölf Menschen an Bord wollen nach eigenen Angaben die israelische Blockade für Hilfslieferungen "durchbrechen". Die Gruppe will Hilfsgüter wie Babynahrung und medizinische Güter zu den hungernden Menschen bringen. Zugleich wollen sie mit der Aktion internationale Aufmerksamkeit auf die katastrophale humanitäre Lage vor Ort richten.

Israelischen Medienberichten vom Mittwoch zufolge darf das Schiff nicht im Gazastreifen anlegen. Israels Sicherheitsbehörden hätten entschieden, dass die Gruppe sich dem Gebiet auch nicht nähern dürfe, berichtete der Sender Kan 11.

Erste Reise im Mai scheiterte - Schiff mit Drohnen angegriffen

Die "Freedom Flotilla Coalition" hatte im Mai schon mal versucht, den Gazastreifen per Schiff anzufahren. Doch damals scheiterte der Versuch, als das Schiff in internationalen Gewässern vor Malta von zwei Drohnen angegriffen wurde. Die Koalition machte Israel für den Angriff verantwortlich, bei dem der vordere Teil des Schiffs beschädigt wurde. Thunberg hatte wiederholt an pro-palästinensischen Protesten teilgenommen. Kritiker werfen Thunberg vor, dass sie einseitig palästinensische Positionen vertrete. Thunberg selbst bekräftigt hingegen immer wieder, sich lediglich für Menschenrechte einzusetzen.

Seit dem Überfall der radikal-islamischen Hamas am 7. Oktober 2023 geht Israel massiv militärisch im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen bislang mehr als 54.600 Menschen getötet. Die humanitäre Lage wird von der UNO und Hilfsorganisationen als dramatisch eingestuft. An Israels Vorgehen gibt es zunehmend internationale Kritik.

Mit Informationen von AFP, dpa und AP