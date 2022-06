Schießereien in den USA: Tödlichstes Wochenende 2022

Die Meldungen reißen nicht ab: In den USA ist es in den vergangenen Tagen erneut zu zahlreichen Schießereien gekommen. US-Medien berichten vom tödlichste Wochenende mit "mass shootings", also Schießereien, in diesem Jahr.

Zwischen Freitag, dem 3. Juni, und Sonntag, dem 5. Juni, zählte die Nichtregierungsorganisation "Gun Violence Archive" in den USA insgesamt 13 Schießereien, bei denen mindestens 17 Menschen getötet und 69 verletzt worden seien. Als "mass shooting" zählt die Gruppe Fälle, bei denen vier oder mehr Menschen verletzt oder getötet wurden, ohne den Schützen einzuschließen.

Waffengewalt in den USA: "Schrecklich, aber nicht unerwartet"

„Obwohl es schrecklich ist, Anfang Juni das tödlichste Massenerschießungswochenende des Jahres zu sehen, ist es nicht unerwartet“, kommentierte Mark Bryant, Geschäftsführer des "Gun Violence Archive", die Situation. Er und seine Mitarbeiter würden in der Regel sehen, dass die Verfolgungsarbeit von Schießereien im Sommer zunehme.

Seine Organisation verzeichnete allein 2022 bislang über 240 sogenannte "mass shootings" in den USA. Der Juni wiederum sei auf dem besten Weg, der Monat mit der bisher höchsten Anzahl solcher Schießereien im gesamten Jahr zu werden.

Zahlreiche "mass shootings" am Wochenende in den USA

Eine Auswahl der Waffengewalt am ersten Juni-Wochenende:

In der Nähe eines Nachtclubs im Zentrum der 180.000-Einwohner-Stadt Chattanooga (Tennessee) sind am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) zwei Menschen durch Schüsse getötet worden, teilte die örtliche Polizeichefin Celeste Murphy mit.

Bei einer Schießerei in Philadelphia starben zwei Männer und eine Frau. In der Ostküstenstadt gab es offenbar mehrere Schützen. Sie feuerten nach Polizeiangaben in der belebten Ausgeh-Straße South Street, auf der hunderte Menschen unterwegs gewesen seien, in eine Menge.