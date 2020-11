Schießerei in Meckenheim: Täter tot, Polizist verletzt

Der nach einem Schusswechsel mit Sondereinsatzkräften in Meckenheim bei Bonn gestorbene 44-Jährige soll unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Hierauf gebe es entsprechende Hinweise, sagte ein Polizeisprecher am Montagvormittag in Bonn.

Am Vorabend hatten Anwohner die Polizei alarmiert, weil der Mann auf der Straße randaliert und um sich geschossen hatte. Als ein Streifenwagen eintraf, schoss der Mann und verletzte einen Polizisten an der Hand.

In drei Straßen Schüsse abgegeben

Anwohner meldeten demnach gegen 21.00 Uhr einen Randalierer, der mit einer Waffe durch die Straßen zog. Laut einem Polizeisprecher erstreckte sich der Tatortbereich auf 150 Meter, weil der 44-Jährige in drei Straßen Schüsse abgab.

Mit den zwischenzeitlich alarmierten Spezialkräften der Kölner Polizei lieferte sich der Mann einen Schusswechsel. Er flüchtete auf ein etwa 200 Meter entferntes Grundstück, wo Beamte ihn stellten und erfolglos zum Aufgeben überreden wollten.

Beim Zugriff durch Spezialeinsatzkräfte am frühen Montagmorgen kam es zum Schusswechsel, noch vor Ort erlag der Mann seinen Verletzungen. Eine Obduktion soll nun unter anderem klären, ob der Mann an Kugeln der Polizei starb oder ob er sich selbst tötete.

50 Beamte im Einsatz

Das Motiv für die Tat sei bislang unklar. Auch zur Tatwaffe machten die Ermittler noch keine näheren Angaben. Mehr als 50 Beamte waren in Meckenheim im Einsatz.