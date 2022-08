Schiedsgericht: Altkanzler Schröder darf in der SPD bleiben

Altkanzler Gerhard Schröder darf in der SPD bleiben. "Die Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Region Hannover hat festgestellt, dass sich der Antragsgegner Gerhard Schröder eines Verstoßes gegen die Parteiordnung nicht schuldig gemacht hat, da ihm kein Verstoß nachzuweisen ist", heißt es zur Begründung. Die Kommission sieht damit keine Grundlage für eine Rüge oder gar einen Parteiausschluss.

Nach Angaben der Geschäftsstelle der Schiedskommission kann nun beim Bezirk Hannover innerhalb von zwei Wochen Einspruch eingelegt werden. Zuständig für das Parteiordnungsverfahren war die Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Region Hannover, weil Schröder Mitglied des dazu gehörenden Ortsvereins Oststadt-Zoo ist. Es sind jedoch noch bis zu zwei weitere Instanzen möglich: der SPD-Bezirk Hannover sowie die SPD-Bundesschiedskommission

Vorwurf: Schröder hat sich nicht von Russland distanziert

Hintergrund der Debatte ist vor allem Schröders Arbeit für russische Energiekonzerne. Der ehemalige Bundeskanzler arbeitet seit Ende seiner Amtszeit 2005 als Aufsichtsratsvorsitzender für die Nord Stream AG, die mit Pipelines durch die Ostsee mehr russisches Gas nach Westeuropa bringt. Der Altkanzler geriet aber vor allem nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar wegen seiner Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und weiterer Posten bei russischen Energieunternehmen verstärkt in die Kritik.

Die SPD-Spitze drängte den Altkanzler seit Kriegsausbruch, von seinen Posten bei russischen Energieunternehmen zurückzutreten. Im Mai gab Schröder dann seinen Posten im Aufsichtsrat des russischen Energiekonzerns Rosneft auf und lehnte eine Nominierung für einen Sitz im Aufsichtsrat des russischen Gasriesen Gazprom ab. Nach Auffassung vieler SPD-Genossen distanzierte er sich aber nicht ausreichend von Russland. Der Haushaltausschuss des Bundestages beschloss, das Büro des 78-Jährigen mit zuletzt vier Beschäftigten abzuwickeln, weil er keine Verpflichtungen mehr als Altkanzler für Deutschland wahrnehme.

Gleich 17 regionale Parteivereine beantragten das Ordnungsverfahren gegen Schröder; hinzu kamen weitere Anträge, die den formalen Vorgaben nicht entsprachen. Die Schiedskommission in Hannover verhandelte Mitte Juli parteiöffentlich, aber unter Ausschluss der Medien. Schröder selbst erschien dazu nicht und schickte auch keinen Anwalt.

Scharfe Kritik im Vorfeld von Esken

Die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken hatte Schröder für seine jüngsten Äußerungen über eine angebliche Verhandlungsbereitschaft von Russlands Präsident Wladimir Putin im Ukraine-Krieg scharf kritisiert. "Gerhard Schröder agiert nicht als Ex-Kanzler, sondern als Geschäftsmann, und so sollten wir seine Äußerungen auch interpretieren", sagte Esken den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Mit allem, was er tut und sagt, handelt er im eigenen Interesse und in dem seiner Geschäftspartner." Die SPD-Chefin selbst hatte Schröder bereits vor einigen Monaten den Parteiaustritt nahegelegt.

Auch international Kritik an Schröders Äußerungen

Ende Juli war der Altkanzler erneut zu Besuch bei Putin in Moskau und gab anschließend dem Magazin "Stern" sowie den Sendern RTL und ntv ein Interview, in dem er mit Blick auf den Ukraine-Krieg behauptete: "Die gute Nachricht heißt: Der Kreml will eine Verhandlungslösung." Diese und andere Äußerungen in dem Interview stießen in Deutschland parteiübergreifend, aber auch international auf massive Kritik.