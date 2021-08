Scheuer zum Bahnstreik: "Wir brauchen Licht am Ende des Tunnels"

Im Interview mit der radioWelt auf Bayern 2 zum Bahnstreik forderte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) GDL-Chef Claus Weselsky mit Blick auf die Corona-Pandemie dazu auf, "an das große Ganze" zu denken.

"Wir brauchen Licht am Ende des Tunnels, nämlich eine Einigung, die nicht zu Lasten des Standorts Deutschland und zu Lasten der vielen Fahrgäste geht, die dann an den Bahnsteigen stehen." Andreas Scheuer, Bundesverkehrsminister, CSU

Covid habe schwere wirtschaftliche Auswirkungen gehabt, das Passagieraufkommen sei um bis zu 80 Prozent zurückgegangen. Nun sei wieder ein Grundvertrauen in die Bahn zurückgekehrt. Man habe wieder eine Auslastung von 40 Prozent plus bei den Passagieren. Trotzdem sei das "schon eine andere Situation für Herrn Weselsky, wie noch in anderen Streiksituationen".

Bahn laut Scheuer nicht unterfinanziert

Vorwürfe, die Bahn sei unterfinanziert, wies Scheuer zurück. Man habe in das System Schiene und zur Bahn in dieser Wahlperiode so viel Geld gegeben wie nie zuvor:

"Wir haben alleine eine sogenannte Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung von 86 Milliarden Euro, einen Aufwuchs von über 50 Prozent zur letzten Vereinbarung, abgeschlossen. Es liegt nicht am Geld." Andreas Scheuer

Vorstandsgehälter "mit Maß und Mitte austariert"

Den GDL-Vorwurf, die Bahn-Vorstände kassierten zu hohe Gehälter, hält Scheuer für nicht haltbar. Das sei eine Vereinbarung, die im Aufsichtsrat getroffen werde. "Ich sage Ihnen, schauen Sie sich vergleichbare Unternehmen in Europa, in der Welt an, auch in Deutschland an, und dann ist das mit Maß und Mitte austariert." Man brauche Topmanager, die so ein Unternehmen führten.

GDL-Chef Weselsky drohte gestern mit weiteren Streiks. Die Lokführergewerkschaft fordert Lohnerhöhungen von rund 3,2 Prozent und eine Corona-Prämie von 600 Euro im laufenden Jahr. Die Bahn will die Erhöhung auf spätere Stufen verteilen bei einer Vertragslaufzeit von 40 Monaten.