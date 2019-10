Scheuer will Gebühren für Anwohner-Parkausweise erhöhen

Bis jetzt gibt es in Deutschland eine Obergrenze dafür, was Anwohner-Parkausweise im Jahr kosten dürfen: 30,70 Euro. Doch Parkraum ist knapp. Deshalb will Bundesverkehrsminister Scheuer es den Kommunen künftig überlassen, wie teuer ein solcher Ausweis sein soll.

Verhandlungen über neue Gebühren noch im November

Das Ministerium hat jetzt einen Bericht des "Tagesspiegel" bestätigt. Danach will Scheuer in drei Wochen das "Bündnis moderne Mobilität" ins Leben rufen, gemeinsam mit den Verkehrsministern der Länder und den kommunalen Spitzenverbänden.

Scheuer wird mit den Worten zitiert, zum Klimaschutz gehöre auch, den umweltfreundlichen Verkehrsmitteln den notwendigen Platz einzuräumen. Bei der Jahrestagung des Nationalen Kompetenzzentrums Mobilität am 20. November will Scheuer die mögliche Reform mit den Verkehrsministern besprechen.

Was das Parken mit dem Parkausweis kostet

Der Deutsche Städtetag begrüßte die Pläne. Verkehrsverbände bemängeln immer wieder, dass das Parken angesichts des knapper werdenden öffentlichen Raums viel zu günstig sei.

Bisher bestimmt die Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt), was Bewohnerparken kosten darf - nämlich zwischen 10,20 Euro und 30,70 Euro pro Jahr.

Immer mehr Parklizenzgebiete für Anwohner

Das Beispiel Landeshauptstadt: Insgesamt gibt es bis jetzt in München 62 sogenannte Parklizenz-Gebiete, weitere sind geplant - etwa rund um den Rotkreuzplatz. Ab 22. November dürfen dort von der Landshuter Allee bis zur Leonrodstraße in bestimmten Gebieten nur noch Anwohner mit entsprechenden Ausweis parken. Er kostet 30 Euro Verwaltungsgebühr. Im Dezember kommt das Lizenzgebiet Rotkreuzplatz Süd dazu.