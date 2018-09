25.09.2018, 08:23 Uhr

Scheuer will Dieselfahrer an Umrüstungskosten beteiligen

Verkehrsminister Scheuer (CSU) will Fahrzeugbesitzer offenbar an den Umbaukosten für Dieselfahrzeuge beteiligen. Priorität habe die Flottenerneuerung - also Anreize, dass alte Diesel abgegeben und Autos mit weniger Schadstoffausstoß gekauft werden.