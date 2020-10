Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut: Scheuer unter Druck

Eigentlich hätte Volker Schneble heute gemeinsam mit Andreas Scheuer den Start der deutschen Pkw-Maut feiern sollen. Stattdessen muss der Ex-Geschäftsführer der Mautfirma autoTicket vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags aussagen. Und was er heute hinter verschlossenen Türen zu Protokoll gibt, dürfte dem Bundesverkehrsminister nicht gefallen.

Die Abgeordneten wollen wissen: Haben die Mautbetreiber Scheuer angeboten, die Verträge erst nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu unterzeichnen, so wie es in einem internen Gesprächsprotokoll steht? Schneble bestätigt: Ja, das Gesprächsprotokoll stimme. Das Angebot habe es gegeben, aber Scheuer habe es abgelehnt. Brisant daran: Im Bundestag hatte der Minister in einer Befragung zur PKW-Maut im September letzten Jahres gesagt, dass es ein solches Angebot eben nicht gegeben habe.

Aussage gegen Aussage

FDP-Obmann Oliver Luksic sieht Scheuer überführt. "Für mich ist völlig klar, es hat das Angebot der Betreiber gegeben die Maut zu verschieben, Scheuer hat in diesem Punkt das Parlament belogen."

Laut Schneble gab es bis zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) am 18. Juni 2019 auch keine Probleme bei der Umsetzung der Ende 2018 geschlossenen Verträge. "Das Projekt Pkw-Maut ist aus unserer Sicht gut gestartet und bis zum Ende auch gut verlaufen", sagte er. Die Kündigung der Verträge durch Scheuers Ministerium nach dem EuGH-Urteil sei eine "Kurzschlussreaktion" gewesen.

"Kurzschlussreaktion"

Schon vor der Sitzung hatte die Opposition den Rücktritt des Niederbayern gefordert. "Er wollte unbedingt auf Teufel komm raus die Maut noch vor der Bundestagswahl an den Start bringen", sagt Stephan Kühn (B.90/Grüne). "Insofern kam natürlich für ihn keine Verschiebung infrage. Er ist volles Risiko gegangen zulasten der Steuerzahler."

Klaus-Peter Schulenberg, Vorstandsvorsitzender von CTS Eventim, dem vorgesehenen Betreiber und der zweite Zeuge in der heutigen UA-Sitzung, bestätigt die Aussagen von Schneble. Er habe dem Minister bei einem Treffen im November 2018 angeboten, mit der Unterzeichnung der Verträge bis zum Urteil des EuGH zu warten. Grund dafür sei auch gewesen, dass die Finanzierung des Angebotspreises nicht durch entsprechende Haushaltstitel gedeckt gewesen sei. Scheuer habe es aber entschieden abgelehnt, auf das Urteil zu warten.

"Einhellig und glasklar"

Die Betreiber hätten Scheuer demnach auf die "Risiken eines negativen Urteils" des EuGH hingewiesen. Dieser habe jedoch deutlich gemacht, dass im Ministerium verschiedene Gutachten vorlägen, die die Maut "einhellig und glasklar" als konform mit europäischem Recht erklärten. Der CSU-Politiker habe gesagt, dass der Start der Pkw-Maut "im Wahljahr 2021 völlig inakzeptabel" wäre.

Die Christsozialen sind skeptisch, was die Glaubwürdigkeit der Mautbetreiber angeht. Es stehe Aussage gegen Aussage. Aber dass ausgerechnet das Angebot, die Maut zu verschieben, nirgends in den Gremien der Mautunternehmen besprochen wurde, das kommt CSU-Maut-Ausschussmitglied Ulrich Lange (CSU) seltsam vor. Von einem Rücktritt des Verkehrsministers will Lange vor Beginn der Sitzung nichts wissen: "Wir werden heute in aller Ruhe die Aussagen abwarten. Ich gehe davon aus: Andi Scheuer ist Verkehrsminister und bleibt Verkehrsminister."

"Andi Scheuer ist Verkehrsminister und bleibt Verkehrsminister“

Der EuGH hatte die deutsche Pkw-Maut im Juni 2019 gekippt, da diese ausländische Autofahrer diskriminiere. Die Verträge mit den Betreiberfirmen waren jedoch bereits Ende 2018 unterzeichnet worden. Die Unternehmen fordern nun Schadenersatz von 560 Millionen Euro. Der Bund weist das strikt zurück.

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss des Bundestags arbeitet die Vorgänge rund um die Pkw-Maut auf. Für den Abend war eine Befragung Scheuers durch die Abgeordneten angesetzt. Diese drohte sich jedoch wegen der Länge der Befragungen und eines kurzfristig bestellten weiteren Zeugen deutlich zu verzögern. Insgesamt sind heute fünf Zeugen geladen, neben den genannten: der Vorstandsvorsitzende von Kapsch TrafficCom, Georg Kapsch; und Gerhard Schulz, Vorsitzender der Geschäftsführung Toll Collect.