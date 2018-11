Scheuer schiebt Schienenprojekte an - viele davon in Bayern

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer bemühte sich am Vormittag erst gar nicht um Bescheidenheit. Das von ihm vorgestellte Projekt, habe das Zeug, einen "Wow-Effekt auf der Schiene" zu erzielen: „Wir gehen damit einen weiteren Riesenschritt hin zu einer pünktlicheren und verlässlicheren Bahn“, so der CSU-Politiker.

29 Schienenprojekte rücken auf

44 Vorhaben aus dem gesamten Bundesgebiet hat sich der Bund gemeinsam mit einem Gutachter in den vergangenen Monaten angesehen und geprüft, inwiefern jedes von ihnen wirtschaftlich umgesetzt werden kann. Das Ergebnis dieser Prüfung: 29 Vorhaben rücken nun im Bundesverkehrswegeplan 2030 in die Kategorie „vordringlicher Bedarf“ vor. Das bedeutet allerdings nicht, dass morgen Spatenstich wäre. Sondern, so betonte es der Bundesverkehrsminister, sie bekommen eine „konkrete Umsetzungsperspektive“.

Ein Drittel der Schienenprojekte in Bayern

Fast ein Drittel dieser Projekte mit einer konkreten Perspektive haben einen Bezug zu Bayern. So gehören unter anderem die Ausbaustrecken von München über Mühldorf nach Freilassing („Walpertskirchener Spange“) dazu, außerdem die von Augsburg nach Donauwörth. Diese Strecke soll ein drittes Gleis bekommen. Auch ein Ausbau der Strecke Stuttgart-Nürnberg ist dabei. Diese Maßnahme könnte für einen Zeitgewinn von annähernd 30 Minuten sorgen, schätzen Experten.

Maßnahmen um München: Gesamtkosten von über 1 Mrd. Euro

Ebenfalls aufgerückt ist der Knoten München. Alleine die dort vorgesehenen Maßnahmen, unter anderen ein viergleisiger Ausbau auf dem Abschnitt von Daglfing nach Johanneskirchen, sind mit Kosten in Höhe von fast 1,1 Milliarden Euro verbunden. In Ostbayern stehen die Strecken von Nürnberg und Regensburg über Schwandorf zur deutsch-tschechischen Grenze im Fokus, die komplett elektrifiziert werden sollen. Gesamtkosten: 706 Millionen Euro. Ein weiteres Projekt ist darüber hinaus auch die Strecke Landshut-Plattling, die abschnittsweise zweigleisig ausgebaut werden soll.

SPD: "Gelungenes Paket"

SPD-Verkehrsexperte Martin Burkert spricht von einem „rundum gelungenen Paket“, das der Bundesverkehrsminister heute vorgelegt hat. Für den Vorsitzenden der bayerischen SPD-Landesgruppe im Bundestag ist der vorgesehene Güterzugtunnel in Fürth herausragend – „wegen der vorgesehenen Lärmschutzmaßnahmen“. Burkert hebt auch den Ausbau der Bahnstrecke von Stuttgart nach Nürnberg mit einer angenommenen Fahrzeitverkürzung von 30 Minuten besonders hervor. Für alle Projekte gelte, dass jetzt noch die Finanzierung geklärt werden müsse. Außerdem gehe es jetzt noch im eine detaillierte Priorisierung, „was wann kommt“.