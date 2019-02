Scheuer lehnt Pflicht-Fahrtests für Senioren ab

17. Januar: Prinz Philip (97) rammt mit seinem 340-PS-Land Rover ein anderes Auto. Heiligabend 2018: Ein 81-Jähriger rauscht in eine Donauwörther Bäckerei, weil sein Fuß statt der Bremse das Gaspedal erwischt hat. 10. Dezember: Eine 76-Jährige verursacht eine Kollision - Folge: eine Fehlgeburt. Es sind Schlagzeilen wie diese, die die Debatte um verpflichtende Fahrtests für Senioren gerade wieder aufleben lassen. Die Forderung ist inzwischen fast so alt wie die Fahrer, um die es geht.

Scheuer: "Mit mir nicht!"

Die Antwort der Politik war bisher immer dieselbe, und auch der aktuelle Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) machte jetzt klar, dass es Verkehrstests für Senioren mit ihm nicht geben werde.

"Aus der Unfallstatistik ergeben sich keine Auffälligkeiten. Unfälle können einem 21 Jahre alten Fahrer genauso passieren wie einer 81 Jahre alten Fahrerin." Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zur Funke-Mediengruppe

Zustimmung für Scheuers ablehnende Haltung kommt vom ADAC. Menschen ab 65 Jahren verursachten etwa 16 Prozent der Unfälle mit Verletzten, obwohl sie 21 Prozent der Bevölkerung ausmachten, so der ADAC. Ältere Autofahrer verhielten sich im Straßenverkehr in aller Regel vorsichtig, eher defensiv und vorausschauend.

Was die Statistik zu Unfällen mit Senioren sagt

Tatsächlich zeigen Schlagzeilen mit verwirrten Greisen am Steuer nur einen winzigen Ausschnitt der Wirklichkeit. Doch auch bei Statistiken kommt es darauf an, wie man sie liest. Fakt ist: Fahranfänger verursachen mehr Unfälle als ältere Menschen. Fakt ist aber auch: Bei über 75-jährigen Autofahrern ist das Unfallrisiko doppelt so hoch wie in der Altersgruppe 30 bis 60 Jahre. Und die fortschreitende demografische Entwicklung sorgt dafür, dass die betreffende Altersgruppe, aus der bisher fünf Millionen Autofahrer kommen, kontinuierlich anwächst.

Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer (UDV), weist noch auf eine andere Tatsache hin:

"Wenn Senioren über 75 Jahre in Unfälle verwickelt sind, haben sie diese zu rund 75 Prozent selbst verursacht." Siegfried Brockmann, UDV

Wichtiger Grund: Senioren schätzen den Wert ihrer oft jahrzehntelangen Fahrpraxis höher ein als die Probleme, die sich aus dem Nachlassen von Reaktionsgeschwindigkeit, Seh- und Hörvermögen ergeben. Manchmal zu hoch.

Lappen weg im Alter: In Deutschland ein Tabuthema

Neuland sind Pflichttests für Senioren am Steuer nicht. In Schweden, Großbritannien oder Griechenland müssen Autofahrer über 70 alle drei Jahre zum Check, in Italien, Spanien, der Schweiz, Finnland und Dänemark alle zwei Jahre. Kommen Fahrprobleme ans Tageslicht, müssen die Senioren unter Umständen ihren "Lappen" abgeben.

Bei uns hingegen ist eine solche Zwangsmaßnahme selbst bei Demenz oder nach schweren Unfällen hochbetagter Fahrer extrem selten. Im Autoland Deutschland empfinden viele den Führerscheinentzug als unzumutbare Form der Freiheitsberaubung.