Scheuer kann im Untersuchungsausschuss nicht überzeugen

Gegen Mitternacht betritt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) den Untersuchungsausschuss zur geplatzten Pkw-Maut. Seine Aussage dauert Stunden. Bei jeder Frage der Ausschussmitglieder macht er sich konzentriert Notizen. Und er verteidigt sein Vorgehen in Sachen Maut. "Es gab keine Geheimtreffen", sagt Scheuer.

Zuvor wird der CSU-Politiker schwer belastet. Von Georg Kapsch zum Beispiel. Er ist einer der Firmenchefs, die die Pkw-Maut auf den Weg bringen sollten. Wie die Zeugen vor ihm wird er gefragt: Hat er Verkehrsminister Scheuer angeboten, die Pkw-Maut zu verschieben, bis geklärt ist, ob die Maut europarechtskonform ist? Auch Kapsch sagt: Ja, das Angebot gab es, aber der Minister lehnte es ab. Vor einem Jahr sagt Scheuer im Bundestag klipp und klar, das Angebot habe es nicht gegeben.

Betreiber belasten Scheuer schwer

Dazu Beinahe-Mautbetreiber Georg Kapsch aus Österreich: "Ich würde niemals über jemanden sagen, er lügt. Ich kann nur über mich sagen und über den Herrn Schulenberg: Wir sagen die Wahrheit. Und das System wäre heute, heute in Betrieb gegangen." Tatsächlich sollte die Pkw-Maut am 1.10.2020 an den Start gehen. Eine Ironie.

Die FDP hat keinen Zweifel, dass die Mautbetreiber die Wahrheit sagen. Oliver Luksic (FDP) erklärt, nach drei Zeugen sei die Aussage klar: "Herr Scheuer hat das Parlament belogen und er hat sogar Betreiber aufgefordert, die Unwahrheit zu sagen. Ein absolutes Unding."

Grüne: "Entlastungszeuge entpuppt sich zum Belastungszeugen."

Der ehemalige Verkehrsstaatssekretär, kurzfristig vorgeladen von der CSU, sollte Andreas Scheuer entlasten. Er sagte: Ich erinnere mich nicht an ein solches Angebot der Betreiber.

Die Opposition, aber auch die SPD, hält dagegen die Aussagen der Betreiber für deutlich plausibler. Stephan Kühn (Grüne) sagt: "Der Entlastungszeuge hat sich zum Belastungszeugen entpuppt." Er sei unglaubwürdig.

Die CSU wiederum traut den Mautbetreibern nicht über den Weg. Sie vermutet abgestimmte Aussagen. Mit einem klaren Ziel das nur in einer Sitzung ohne Öffentlichkeit aufgeklärt werden könne. "Jetzt möchte die Betreiberseite Schadenersatz vom Verkehrsministerium von den Steuerzahlern und genau diese Frage müssen wir jetzt im Zweiten Schritt aufklären", sagt Unions-Politiker Ulrich Lange.

Es geht um knallharte finanzielle Interessen

Die Opposition ist unzufrieden. Weil Aussage gegen Aussage steht, will sie nun eine Gegenüberstellung. Verkehrsminister gegen Maut-Manager. So ähnlich sieht es auch aus, wenn es um harte finanzielle Interessen geht.

In einem Schiedsgerichtsverfahren wollen die Mautbetreiber Schadensersatz erstreiten: 560 Millionen Euro vom Bund.