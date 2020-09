Scheuer: In "Wildwestmanier" die Maut-Verträge gekündigt?

Es ist Verkehrsminister Scheuers erster Auftritt vorm Maut-Untersuchungsausschuss. Wie alle Zeugen ist er verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Doch mit der hat er es nicht so, sagt die Opposition.

Der Vorwurf: Scheuer habe Vergaberecht und Haushaltsrecht gebrochen, als er die Mautverträge noch vor dem Urteil des europäischen Gerichtshofs unterzeichnen ließ. Als die Maut am 18. Juni 2019 vom Gericht gekippt wurde, traf er eine weitreichende Entscheidung: Er kündigte die Verträge mit den Betreibern wenige Stunden nach dem Urteil. Unterlagen zeigen, dass Scheuer auch über ein Moratorium nachgedacht hatte. Diese Idee verwarf er aber offenbar.

"In Wildwestmanier ganz schnell kündigen"

Interne Dokumente zeigen, dass es bei Scheuers Beratern erhebliche Bedenken gegen eine schnelle Kündigung gab. Eines stammt vom Tag, an dem die Maut vom Europäischen Gerichtshof als europarechtswidrig eingestuft wurde, vom 18.6.2018: "Wenn jemand glaubt, jetzt in Wildwestmanier ganz schnell kündigen zu müssen, dann eben mit nicht unwesentlicher Restunschärfe", teilt ein Jurist seine Bedenken per Mail seinem Chef mit. Zu dieser Zeit ließ das Ministerium unter Hochdruck prüfen, was der vorzeitige Ausstieg kosten könnte. Die vertraulichen Dokumente konnten der Bayerische Rundfunk und der Spiegel einsehen. Die Kosten seien auch in 14 Tagen nicht genau zu beziffern, schreibt der Jurist am Nachmittag an seinen direkten Vorgesetzen. Am Abend, kurz nach acht, antwortet der mit der Aufforderung, die Kündigung vorzubereiten: "Min will in zwei Stunden kündigen."

Die Strategie: "Schlechtleistung"

Die Strategie, mit der Scheuer kündigen will steht da schon fest: Es soll nicht nur wegen des EuGH-Urteils gekündigt, sondern wegen "Schlechtleistung" der Betreiber. Schlechtleistung heißt: Die detaillierte Planung, wie die von den Betreibern gegründete Firma Autoticket die Mautgebühr eintreiben wollte, hätte freigabefertig vorliegen müssen. Weil das nicht im vorgesehenen Zeitraum geschah, sah Scheuer einen Vertragsbruch. "Die vorgelegten Dokumente wiesen wiederholt erhebliche Defizite auf", wiederholte Scheuer öffentlich. Das könnte bedeuten, dass horrende Schadensersatzzahlungen, die der Betreibervertrag bei Kündigung aus ordnungspolitischen Gründen vorsieht, ungültig wären. Den Betreibern stünden statt den geforderten 560 Millionen Schadensersatz womöglich null Euro zu. Auf diesem Standpunkt steht Scheuer.

Erhebliche Zweifel am Kündigungsgrund

Das Ministerium hatte noch vor dem EuGH-Urteil eine Risikobewertung in Auftrag gegeben und ein externes Gutachten. Beide sehen trotz einiger Mängel die Mautbetreiber auf einem guten Weg. Kein Grund für Panik. Nach dem Urteil fügen sich die Anwälte dem Willen des Ministers und verfassen eine Kündigung mit dem Hauptgrund Schlechtleistung. Doch in internen Mails lassen sie keinen Zweifel, dass der Grund wackelig ist. Eine Anwältin schreibt am Tag nach der Kündigung: Es gebe zwar wesentliche Defizite in der Feinplanung. Die waren aber "relativ leicht und wahrscheinlich auch schnell zu beheben, so dass sich die Kündigung aus diesem Grund immer noch als unverhältnismäßig darstellen könnte".

Die Antwort ihres Kollegen enthält einen Satz, der für Scheuer brisant werden könnte: "Formal hat damit der Auftraggeber bei Erklärung der Kündigung am 19.6.2019 nicht die hierfür erforderliche Voraussetzung der Nachfristsetzung von acht Wochen erfüllt." Eine Zeit, die gegeben hätte werden müssen, um Mängel zu beheben. Dieser Satz könnte Scheuers Argumentation in ihren Grundfesten erschüttern. Er ging auch an den verantwortlichen Beamten in Scheuers Ministerium.

"Größtmöglichen Schadenssumme für den Steuerzahler"

Der Minister habe in Panik die Mautverträge gekündigt, sagt Grünen-Verkehrspolitiker Oliver Krischer. Er habe damit "den Weg der größtmöglichen Schadenssumme für den Steuerzahler gewählt". Scheuer schrecke offenbar nicht vor "falschen und konstruierten Kündigungsgründen" zurück, "um seinen eigenen Kopf zu retten". Die Mails dürften für das Schiedsgerichtsverfahren zwischen Bund und Betreibern interessant werden. Dabei geht es um 560 Millionen Euro Schadensersatz, der den Betreibern zustehen könnte, wenn herauskommt, dass die Kündigungsgrund Schlechtleistung nicht haltbar ist.

Betreiber am Donnerstag erwartet

Das Verkehrsministerium war bis zur Stunde nicht zu einer Stellungnahme bereit. Was die Betreiber von Scheuers Vorwurf halten, geht bisher nur aus Gesprächsvermerken hervor. Die Kündigung sei inakzeptabel, die Rede ist von einem "Foulspiel" Scheuers. Am Donnerstag werden unter anderen die Chefs der Betreiberfirmen CTS-Eventim und Kapsch TrafficCOM vorm Maut-Untersuchungsausschuss erwartet.