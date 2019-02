Schavan zur Missbrauchskonferenz: Papst will konkrete Ergebnisse

Vor allem zeigten die Punkte, dass der Papst "konkrete Ergebnisse will. Also nicht nur Regeln aufstellen, sondern sagen, wie strukturell und von den Prozessen her umgesetzt wird", sagte sie im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2, radioWelt am Morgen).

Selbstverständnis der Kirche muss sich ändern

Mit den nötigen Veränderungen tue sich die Kirche gleichwohl schwer, so die frühere Botschafterin: "Sie hängt an den Strukturen". Die Angst vor Machtverlust gebe es auch in dieser Institution. Am Selbstverständnis müsse sich vieles ändern, etwa im Verhältnis zwischen Amtsträgern und Laien.

"Insofern kann ich nur hoffen, dass sich nach diesem Treffen auch in dieser Mentalität etwas verändert: andere Strukturen, synodale Kirche, Kirche von der Gemeinde gedacht und nicht von einer Verwaltung".

Unter den deutschen Bischöfen müssten sich jetzt "jene zusammentun, die verändern wollen, und nicht warten darauf, dass, wie beim Einstimmigkeitsprinzip, alle sich auf den Weg machen".

Ordensoberen müssen handeln

Schavan findet: "Jetzt braucht es den Willen der Bischofskonferenzen und der Ordensoberen, das, was schon auch zur Verfügung steht an Prävention, an Vermeidungsstrategien, an Veränderungen auch von Machtstrukturen, umzusetzen". Die Verantwortungsträger in der katholischen Kirche spürten:

"Die Kirche geht durch ein tiefes, tiefes Tal. Und es ist jetzt Verantwortung derer, die führen, die Kirche aus diesem Tal herauszuführen."

Es möge immer noch "jene geben, die es ärgerlich finden, dass überhaupt alles deutlich geworden ist". Aber sie sei davon überzeugt, "dass es jetzt einen Willen gibt".