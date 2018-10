Schauspielerin Uschi Glas hadert mit "Politik-Pessimismus"

Uschi Glas (74), Schauspielerin, ärgert sich über Angstmacherei in Deutschland. "Überall hängen scheinbar schwarze Wolken über uns am Himmel", beklagte Glas in einem Interview der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag). "Ich halte diese Art von Politikpessimismus für völlig überzogen." Es werde, auch über das Internet, "wahnsinnig viel Negatives publiziert, was jeglicher Wahrheit entbehrt", so die Schauspielerin weiter. "Das halte ich für ziemlich gefährlich."

Früher gab es auch gesellschaftliche Probleme

Sicherlich gebe es Probleme in der Gesellschaft, räumte Glas ein. Trotzdem könne sie "dieses Gejammere und Gezetere" nicht verstehen. "Wie man weiß, bin ich ja nicht mehr die Jüngste", so die Schauspielerin. "Ich kann mich aber noch gut an meine Kindheit erinnern, als tatsächlich noch viele Menschen arm waren. Damals mussten sich deutlich mehr als heute zur Decke strecken. Es gab auch wahnsinnig viele Flüchtlinge, die untergebracht werden mussten. Für die mussten Jobs gefunden werden. Das hat man hingekriegt, weil die Menschen zusammen halfen."

Uschi Glas: Demokratie ist nicht selbstverständlich

Glas rief zu mehr Engagement für eine freie Gesellschaft auf. "Wir müssen unseren jungen Leuten sagen, dass eine freiheitliche Demokratie nicht selbstverständlich ist. Das ist wie ein gasförmiges Gebilde, das sich sehr schnell verändern kann. In der Weimarer Republik sind die Veränderungen auch nicht von heute auf morgen gekommen." Es brauche mehr Menschen mit Courage, die gegen Einschränkungen der Demokratie ihre Stimme erheben.