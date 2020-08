Schauspieler Banderas feiert 60. Geburtstag in Corona-Quarantäne

Seinen 60. Geburtstag dürfte Schauspieler Antonio Banderas wohl besonders in Erinnerung behalten. Er sei positiv auf das neue Coronavirus getestet worden und feiere deshalb in Quarantäne, gab er am Montag bekannt. Seine Zeit in Isolation werde er mit Lesen und Schreiben verbringen, "und dem Plänemachen, um anzufangen, meinem 60. Jahr Bedeutung zu geben". Das neue Lebensjahr gehe er mit vollem Enthusiasmus an.

Banderas halte sich an medizinische Ratschläge

Mit Blick auf seine Gesundheit schrieb der spanische Darsteller in einem Instagram-Beitrag, er fühle sich "relativ gut", sei "bloß etwas müder als üblich". Er halte sich an die medizinischen Ratschläge und hoffe, die Infektion schnell zu überwinden, "an der ich und so viele in der Welt leiden".

Dieses Jahr war Banderas für einen Oscar als bester Schauspieler nominiert; für seine Darstellung in Pedro Almodóvars "Leid und Herrlichkeit".