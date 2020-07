Schaukeln über 1.100 Metern Abgrund

Der Startturm ist über 100 Meter hoch, die Seile schwingen über eine tiefe Schlucht, beim Schaukeln können Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h erreicht werden. China ist um einen Superlativ reicher: Die höchste Schaukel der Welt steht in Südwestchina, in der Stadt Chongqing.

Angeblich kann die Schaukel einem Erdbeben bis zur Stärke zehn standhalten. Auch starke Windböen seien kein Problem, so heißt es.

Größte Stadt der Welt

In Superlativen kennt man sich in Chongqing aus: Die Stadt gilt als die einwohnermäßig größte Stadt der Welt. Das Verwaltungsgebiet ist annähernd so groß wie die Republik Österreich und zählt rund 30 Millionen Einwohner.