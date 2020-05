30 Jahre nach dem Neuanfang - Südafrika in der Coronakrise

Löwen und Elefanten, Strände und Felsen, Wüste und Weinreben – das alles ist Südafrika. Ein Land, bunt an Farben wie an Menschen – ein Reiseland, das schöne Erinnerungen auslöst, das etliche Fotoalben und Kataloge füllt. Seit die Politik der Rassentrennung und staatlich organisierter Diskriminierung sukzessive abgeschafft wurde, geht es in Südafrika stetig aufwärts. Längst hat sich das Land von einem Schwellenstaat zu einer aufstrebenden Industrieregion entwickelt. Und dennoch ist das Leben vieler Südafrikaner immer noch weit entfernt von dem, was in den Reiseprospekten suggeriert wird.

Dramatische Lage auf dem Arbeitsmarkt

Lindiwe, Anfang 20, ist ein typisches Beispiel für die Probleme in Südafrika. Die junge Frau hat kein Zuhause, lebt in einem Hostel, in dem es kein Wasser gebe, erzählt sie. Kein Einzelfall. Seit langem stagniert die Arbeitslosigkeit bei gut 30 Prozent. Ann Bernstein vom Think Tank CDE, dem Zentrum für Entwicklung, spricht von einer Art Blutbad auf dem Arbeitsmarkt.

"Südafrika hat die schwerste Krise auf dem Jobmarkt weltweit. Zwei Jahrzehnte lang gab es auf höchster Ebene runde Tische, Aktionspläne, Regierungsinitiativen, Business-Debatten, Projekte der Industrie und von Nichtregierungsorganisationen – und trotzdem wird die Krise immer heftiger. Die Arbeitslosigkeit in Südafrika gehört zu den höchsten der Welt." Ann Bernstein, Think Tank CDE

Ein Knackpunkt ist die Jugendarbeitslosigkeit, die noch extremer ist, als die ohnehin schon hohen Zahlen. Seit 2008 ist die Zahl von jungen Menschen, die Arbeit haben, um eine halbe Million gesunken. Bei den 15- bis 34-Jährigen sind 52 Prozent arbeitslos. Betrachtet man nur diejenigen, die zwischen 15 und 24 Jahre alt sind, dann fallen die Werte noch dramatischer aus: 70 Prozent der Betroffenen haben keinen Job.

Gravierende Versäumnisse der Politik

Mitverantwortlich für diese Entwicklung ist die prekäre allgemeine Schulbildung. Wer in Südafrika Kinder nicht auf teure Privatschulen schicken kann, der bietet ihnen eine unsichere Zukunft. Und damit einher gehen Probleme, die immer noch nicht angegangen wurden - in all den Jahren, in denen der Afrikanische Nationalkongress Südafrika regiert hat. Der Politikwissenschaftler Ralph Mathegka sieht hier ganz klare Versäumnisse.

"Bildung und Ungleichheit – daran müssen wir arbeiten, denn das sorgt auch für Kriminalität. Ein weiteres Problem: Wie Frauen in der Gesellschaft angesehen werden. Viele Frauen werden der Gewalt ausgesetzt. Auch das beruht alles auf Ungleichheit. Die Möglichkeiten können nicht von allen gleichermaßen genutzt werden. Das war historisch gesehen schon schlecht – und wir arbeiten immer noch daran." Ralph Mathegka, Politikwissenschaftler

Hohe Auswanderungsrate

Seit 2006 dürften schätzungsweise mehr als 100.000 junge Menschen Südafrika verlassen haben. Genaue Zahlen gibt es nicht. Die hohe Auswanderungsrate sorgt im Land für ernste Probleme. Denn zum einen gehen diejenigen, die das Geld dafür haben, zum anderen auch diejenigen mit Hochschulabschlüssen. Die Tendenz sei steigend, wie Sihle Mthiyane vom Innenministerium bestätigt.

"Es stimmt, dass immer mehr Südafrikaner emigrieren, meist in entwickelte Länder. Dabei brauchen wir ausgebildete Leute, um unsere Wirtschaft anzukurbeln. In Südafrika gibt es mehr schwarze als weiße Menschen, wir verlieren auch schwarze Hochqualifizierte." Sihle Mthiyane, Innenministerium

Gefährlicher "Brain Drain"

Südafrikanische Medien sprechen bereits von der "Great Migration", der großen Auswanderung. Die Gründe für diesen "Brain Drain" sind vielfältig. Megane Leird aus Kapstadt ist Meeresbiologin und kann Jobbedingt nicht überall arbeiten. Und dennoch hat auch sie beschlossen, Südafrika zu verlassen.

"Wir wollten immer in Südafrika bleiben, aber als unser Sohn geboren wurde, da machten wir uns plötzlich Sorgen wegen der Bildung, wegen der Kriminalität. Wir haben beschlossen, ihm alle Möglichkeiten zu geben, und wir können es auch – wir ziehen also nach Neuseeland." Megane Leird, Meeresbiologin aus Kapstadt

Niedrige Gewaltschwelle

Kriminalität ist tatsächlich ein allgegenwärtiges Thema. Um Wohnhäuser sind Mauern mit Stacheldraht und Elektrozaun, in den Häusern gibt es Panikknöpfe, die man bei akuter Gefahr drückt. Denn die Schwelle für Gewalt ist in Südafrika weitaus niedriger als in Europa. Statistisch betrachtet werden täglich mehr als 60 Menschen ermordet. Die meisten sterben nach Polizeiangaben in der Umgebung von Kapstadt in den sogenannten Cape Flats. Ein Teil davon ist Lavender Hill. Howard Sitwater lebt dort und klingt ernüchtert.

"Seit ein paar Monaten patrouilliert die Armee bei uns – aber erst, nachdem jeden Tag 50 Menschen starben. Auch Kinder wurden getötet, Fünfjährige starben bei uns. Lavender Hill wird doch gar nicht ernst genommen." Howard Sitwater, Bewohner von den Cape Flats

Oft gibt es Proteste, weil es an Grundlegendem fehlt. Drogen sind schon bei Kindern ein Problem. Aber: das passiert auf der Rückseite des Tafelbergs, weit im Südosten Kapstadts. In den Touristenvierteln wird Sicherheit großgeschrieben.

Offensichtlich ist das in Johannesburg anders. Hier sind die Menschen zumindest wachsam, so wie Jermaine Ellis, ein Tourist aus den USA.

"Die Leute in meinem Hostel sagen, ich soll nicht mit einem Rucksack herumlaufen. Und wenn ich in die Innenstadt will, soll ich ein Taxi nehmen. Hier sei es nicht sicher und dort auch nicht. Bis zum Markt sind es nur zwei Kilometer, aber ich habe ein Taxi genommen, weil sie gesagt haben: Geh' nicht zu Fuß, es ist nicht sicher." Jermaine Ellis, Tourist aus den USA

Mehr Sicherheit wegen Corona-Restriktionen?

Gerald Garner ist da ganz anderer Meinung. Er bietet Touren durch Johannesburg an – und findet es auch in der Innenstadt keineswegs gefährlich.

"Wir machen schon jahrelang Touren zu Fuß hier, 11.000 Leute waren dabei, und wir hatten nur ein Vorkommnis. Da hat jemand versucht, ein Portemonnaie zu klauen. Ich habe ihn angeschrien und dann hat er es zurückgegeben. Die Situation hier ist weitaus besser als das, was die Leute glauben. Aber natürlich muss man die Stadt kennen." Gerald Garner, Touristenführer in Johannesburg

Im Augenblick aber gibt es keine Touren für Johannesburger und auch nicht für Touristen. Das Coronavirus hat Südafrika genauso im Griff wie viele andere Nationen. Die strenge Ausgangssperre hält tatsächlich die Infektionszahlen von Covid-19 in Grenzen – und nicht nur die. Auch die Kriminalität ist deutlich gesunken, sagt Yusuf Abramjee von der Anti-Kriminalitäts-Organisation "Make South Africa Safe Again".

"Die Berichte kommen von allen Seiten, dass es deutlich weniger Morde gibt, weniger Autodiebstähle, weniger Einbrüche in Unternehmen, alles wird weniger. Nur bei häuslicher Gewalt sieht es anders aus, wenn man so lange zu Hause bleiben muss. Es bleibt aber eine gute Nachricht, dass es weniger Kriminalität gibt. Das liegt daran, dass so viel Polizei und Militär unterwegs und sichtbar ist." Yusuf Abramjee, "Make South Africa Safe Again"

Pandemiebedingte wachsende Armut

Dennoch gab es vereinzelt Plünderungen, in einige Supermärkte wurde eingebrochen; Lastwagen, die Lebensmittel liefern sollten, wurden ausgeraubt. Nicht nur rein kriminelle Gründe, sondern schlicht auch Hunger spielen hier eine Rolle. Denn die Kluft zwischen Arm und Reich offenbart sich in der Corona-Krise deutlich.

Die südafrikanische Regierung hat auch deshalb ein historisches Hilfspaket angekündigt, das nur mit Hilfe der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds funktionieren kann. Ein Schwerpunkt ist die Hilfe für Bedürftige. Die Regierung zahlt jedem einzelnen inzwischen Unterstützungsgeld aus und schickt täglich Lebensmittelpakete auf den Weg.

Breite gesellschaftliche Solidarität

Südafrika hat schon einige Krisen durchgestanden – in Coronazeiten zeigt sich die Nation geeint wie selten. Bauern bringen einen Teil ihrer Ernte direkt in Wellblechsiedlungen, im ganzen Land laufen Spendenaktionen, in jeder Nachbarschaft sammeln die Menschen für Ärmere. Im Internet gibt es immer wieder Konzerte, Radrennen im Wohnzimmer und Kunstprojekte, während derer man auch spenden kann. Viele Menschen engagieren sich, um auch den Tisch der armen Südafrikaner zu füllen. Auch Betriebe, die vor vielen Herausforderungen stehen, beteiligen sich daran. Viele Firmen zahlen in den Sozialfonds ein - solange es geht.

Wer im Kap-Staat aufgewachsen ist, so scheint es derzeit, der sieht das Gute. Südafrika ist und bleibt ein Land, das überraschen kann – ein Land, in dem eine spannende Geschichte und eine vielfältige Kultur gibt, großartiges Essen und edle Weine, aber auch atemberaubend schöne Landschaften und an allen Ecken und Enden Wildnis.