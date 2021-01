Viel Kritik an Söders Vorstoß für Impfpflicht für Pflegekräfte

"Zu früh", "unsinniger Aktionismus", "absurder CSU-Vorschlag": Der Forderung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), über eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen zu diskutieren, stößt auf viel Kritik. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sagte bei n-tv, er wolle vor allem eine Impf-Akzeptanz. "Im Moment über eine Impfpflicht zu spekulieren, verbietet sich." Kritisch äußerten sich zudem weitere Politiker der großen Parteien.

Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBP) lehnt eine Impfpflicht für Pflegekräfte strikt ab. Klare Ablehnung kam zudem von weiteren SPD-Politkern und von FDP-Generalsekretär Volker Wissing. Auch der Deutsche Städtetag zeigte sich mit Blick auf die Debatte zum jetzigen Zeitpunkt skeptisch.

Söder beklagt "zu hohe Impfverweigerung" unter Pflegekräften

Söder hatte in Interviews die Debatte über eine Impfpflicht für Pflegekräfte in Alten- und Pflegeheimen verlangt. Im ZDF-"Morgenmagazin" sagte er, eine allgemeine Impfpflicht werde und solle es nicht geben. "Aber wir müssen uns überlegen, ob wir für die besonders hochsensiblen Bereiche - das sind Alten- und Pflegeheime - den Schutz besonders erhöhen." Es gehe beim Impfen ja nicht nur um den Eigenschutz, sondern auch um den Schutz des Nächsten." In anderen Bereichen existiere schon eine Impfpflicht, zum Beispiel bei Masern - und die Gefahr von Corona sei "deutlich höher". Deswegen brauche es sowohl eine gesellschaftliche Debatte darüber als auch eine Impfkampagne, "um die generelle Bereitschaft zum Impfen zu erhöhen."

In der "Süddeutschen Zeitung" beklagte Söder eine "zu hohe Impfverweigerung" unter Pflegekräften. Daher wäre es seiner Meinung nach "gut, wenn der deutsche Ethikrat Vorschläge machen würde, ob und für welche Gruppen eine Impfpflicht denkbar wäre".

Berufsverband kontert

Die Präsidentin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe (DBP), Christel Bienstein, stellte klar: "Wir sind gegen eine Impfpflicht und kritisieren auch die aktuelle Berichterstattung über die mangelnde Impfbereitschaft beruflich Pflegender, da es bislang unserer Kenntnis nach keine repräsentativen Zahlen dazu gibt." Vielmehr sei eine bessere Datengrundlage und eine Informationskampagne für verschiedene Zielgruppen nötig, sagte sie der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Diakonie Bayern warf Söder vor, es sei nicht hilfreich, Pflegemitarbeitenden "Verweigerung" vorzuwerfen. Die Gründe für die Zurückhaltung seien vielfältig. Viele fühlten sich zunehmend mit den Folgen der Pandemie alleingelassen, "und trotz vieler Ankündigungen haben sich die Arbeitsverhältnisse in der Pflege bis heute nicht verbessert - im Gegenteil", sagte Sandra Schuhmann, Vorständin Gesundheit und Teilhabe. Sie warnte eindringlich davor, eine Berufsgruppe zur Impfung zu verpflichten, in der großer Personalmangel herrsche. "Zwag ist hier nicht das Mittel der Wahl - es sollte vielmehr das Prinzip 'Fördern statt Fordern' gelten."

Heil: Keine "wilden Debatten vom Zaun brechen"

Arbeitsminister Heil betonte, es gehe nun erst einmal darum genug Impfstoff zu haben und ihn zu verimpfen, aber auch dafür zu werben - gerade im Gesundheitsbereich. "Meine Wahrnehmung ist, dass die meisten sich auch impfen lassen wollen, dass es ein paar Unsicherheiten gibt", sagte Heil.

Er halte den in Deutschland eingeschlagenen Weg für richtig: "Nämlich, dass wir keine Impfpflicht einführen. Und das ist das, worauf wir uns verständigt haben." Hin und wieder würden Politiker in dieser Krise "wilde Debatten vom Zaun brechen", ihm gehe es aber um konkrete Lösungen.

Scharfe Kritik aus der bayerischen SPD

Der bayerische SPD-Generalsekretär Uli Grötsch wertete Söders Vorschlag als ein "Armutszeugnis". Statt den "notorisch raren Beschäftigten" im Gesundheitssektor mit Zwang zu drohen, solle die Energie der Staatsregierung in echte Überzeugungsarbeit fließen. Nötig sei eine breit angelegte bayerische Impfkampagne, die mit Argumenten statt dem staatlichen Holzhammer komme. "Die Zeit, bis überhaupt genug Impfstoff für diese Gruppe verfügbar sei, sollte die Staatsregierung für gezielte Aufklärung statt für das Ersinnen staatlicher Zwangsmaßnahmen nutzen", betonte Grötsch.

Die stellvertretende bayerische SPD-Vorsitzende Marietta Eder nannte Söders Vorstoß auf Twitter "einen Schlag ins Gesicht der Beschäftigten". Sie bräuchten unabhängig von Corona bessere Arbeitsbedingungen und keine von oben verordnete Impfpflicht. "Schon wieder ein absurder CSU-Vorschlag", kritisierte sie. "Besser wäre die Frage, warum es viel Skepsis gibt."

Linke und FDP warnen vor Folgen

FDP-Generalsekretär Volker Wissing verwies darauf, dass Söder eine Impfpflicht fordere, obwohl es noch nicht einmal genügend Impfstoff gebe. "Man kann die gesellschaftliche Akzeptanz für eine Corona-Impfung auch durch unsinnigen Aktionismus untergraben", twitterte er.

Der Linken-Bundestagsabgeordnete Niema Movassat warnte: "Wenn Pflegekräfte wegen einer Impfpflicht den Beruf verlassen, ist nichts gewonnen." Söders Forderung sei geeignet, Vertrauen zu zerstören. "Jetzt den Pflegekräften, die tagtäglich unermessliches leisten, zu sagen 'ihr müsst euch impfen lassen' ist keine Lösung." Besser sei es, mit Argumenten und Informationen zu überzeugen, schrieb er auf Twitter.

Grüne: "Unklug" - AfD: "Respektlosigkeit"

Nach Meinung der Grünen-Gesundheitsexpertin im Landtag, Christina Haubrich, war Söders Vorstoß möglicherweise unbedacht, in jedem Fall aber unklug. "Statt durch Aufklärung und motivierende Kommunikation die Impfbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger zu fördern, sorgt der Ministerpräsident für Verunsicherung und gießt Wasser auf die Mühlen der Impfgegner und -skeptiker." Einen Impfzwang dürfe es in Deutschland nicht geben - "nicht für einzelne Bevölkerungs- oder Berufsgruppen und schon gar nicht für die gesamte Bevölkerung", betonte Haubrich.

AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel beklagte auf Twitter "eine Respektlosigkeit gegenüber eines ganzes Berufsstandes, der gerade jetzt alles gibt". Die Corona-Impfung müsse freiwillig bleiben. Auf Facebook betonte sie: "Wie auch immer die Pflegekräfte darüber denken, es ist allein ihre Entscheidung, ob sie das Impfangebot in Anspruch nehmen möchten." Bevor Söder die Impfpflicht für Pflegekräfte fordere, "könnte man doch zunächst zügig alle impfen, die dies wollen".

Städtetag: Debatte kommt zur falschen Zeit

Nach Einschätzung des Deutschen Städtetags ist die Diskussion über eine Impfpflicht derzeit "schwierig". Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte dem SWR, er verstehe, dass man auf die Idee komme. Gerade in Pflegeheimen gebe es eine ausgeprägte Impfzurückhaltung. "Ich glaube trotzdem, dass der Gedanke zur falschen Zeit kommt."

Es sei noch nicht alle genügend Überzeugungsarbeit geleistet worden. "Und jetzt zu sagen, wir können euch nicht überzeugen, also zwingen wir euch, das kommt mir ein bisschen früh. Ich fürchte, dass die Geschichte auch nach hinten losgehen kann." Ihm gehe es zu schnell.

(Mit Material von dpa und Reuters)