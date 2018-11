Schafsaugen und Käse mit Maden - Museum für ekliges Essen

Geschmäcker sind verschieden: Bei uns gelten Schafsaugen in Tomatensoße oder verrotteter Hai als eklig, in anderen Ländern als Spezialität. Im Museum für ekliges Essen ("Disgusting Food Museum") in Malmö können Besucher rund 80 Lebensmittel aus aller Welt bestaunen und teilweise auch verkosten.

Käse mit Maden

Wer sich traut, kann an stinkendem Käse riechen und auch Käse mit lebenden Maden bestaunen. Laut Kurator Samuel West ist das Ekligste in der Ausstellung ein fermentierter Hai aus Island. "Es schmeckt, als würde man auf einer mit Urin getränkten Matratze rumkauen", sagt er lachend.

Jeder Besucher bekommt eine Spucktüte

Falls dem einen oder anderen Besucher übel werden sollte, ist das aber nicht schlimm. Die Eintrittskarten des Museums sind auf Spucktüten gedruckt.