Schäuble will bei Bundestagswahl 2025 nicht noch einmal antreten

Egal ob als Minister, Bundestagspräsident oder einfacher Abgeordneter: Wolfgang Schäuble ist in der Bundespolitik seit Jahrzehnten präsent. 2025 soll damit aber Schluss sein: Der CDU-Politiker will nach der laufenden Legislaturperiode nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren. Das sagte Schäuble dem Berliner "Tagesspiegel". An diesem Sonntag feiert er seinen 80. Geburtstag.

Seit 50 Jahren im Deutschen Bundestag vertreten

Die Tatsache, dass er dann nach 50 Jahren ununterbrochener Parlamentsangehörigkeit aus dem Bundestag ausscheide, sei aber "nicht einmal eine Nachricht wert", fügte Schäuble mit Blick auf sein Alter hinzu. Der gelernte Jurist sitzt seit 1972 im deutschen Parlament. Er ist damit der am längsten dienende Parlamentarier der Bundestagsgeschichte. 14 Mal hat er seinen badischen Wahlkreis Offenburg direkt gewonnen.

Im Laufe seiner langen Laufbahn war Schäuble unter anderem Chef des Bundeskanzleramts, Bundesinnenminister, Fraktionschef, CDU-Vorsitzender, Bundesfinanzminister und schließlich Bundestagspräsident. Nach dem Ende der DDR und deren Beitritt zur Bundesrepublik unterschrieb er den Einigungsvertrag für die BRD. Aus der ersten Reihe hat Schäuble sich inzwischen allerdings zurückgezogen. Am Ende seiner politischen Karriere ist er wieder einfacher Abgeordneter. In dem "Tagesspiegel"-Interview sagte Schäuble: "Ich bin alt, manchmal müde, auch nicht mehr ganz gesund. Das ist in meinem Alter üblicherweise so."

Politische Haltung: Konservativ, aber nicht statisch

Schäuble sagte auch, das Sitzen im Rollstuhl sei für ihn über die Jahre "eher mehr als weniger anstrengend" geworden. Deswegen schaue er "oft mürrisch". Als Finanzminister sei dieser Gesichtsausdruck aber "ganz hilfreich" gewesen: "Das hat mir 90 Prozent aller Gespräche erspart. Aber in Wahrheit bin ich ganz anders." Schäuble ist seit mehr als 30 Jahren auf den Rollstuhl angewiesen - seit ihn ein geistig verwirrter Mann im Oktober 1990 angeschossen hatte.

Auf die Frage nach seiner politische Haltung stellte Schäuble klar, dass er zwar konservativ geblieben sei, sich einige Meinungen aber auch geändert hätten. "Als ich ein junger Mensch war, hat man in Deutschland noch eine Zeit lang gebraucht, um zu begreifen, dass zum Beispiel die Diskriminierung von Homosexualität völlig indiskutabel ist. Auf der anderen Seite finde ich es nach wie vor legitim, zu sagen, dass in der Biologie die Zweigeschlechtlichkeit zur Fortpflanzung die Regel ist", sagte Schäuble.

Großer Festakt zu Schäubles Geburtstag in seinem Wahlkreis

Angesichts der gestiegenen Energiepreise und Bemühungen der Bundesregierung, die Menschen in der Energiekrise zu entlasten, warnte Schäuble vor unrealistischen Versprechen. "Natürlich muss der Staat eingreifen, wenn die Lebenserhaltungskosten derart steigen. Aber der Staat darf nicht die Illusion erwecken, dass das grenzenlos sei".

In Schäubles Wahlkreis in Offenburg (Ortenaukreis) findet heute anlässlich seines Geburtstags ein Festakt statt. Erwartet werden der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU). CDU-Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz wird die Laudatio halten.

Glückwünsche von politischen Weggefährten

In einem Brief würdigte die amtierende Bundestagspräsidentin Bärbel Bas die Verdienste ihres Vorgängers Wolfgang Schäuble: "50 Jahre im Deutschen Bundestag, 14 Mal direkt ins Parlament gewählt – eine einmalige Leistung!", schrieb die SPD-Politikerin an ihren CDU-Kollegen. Schäuble habe "unsere repräsentative Demokratie und unser Land in den vergangenen Jahrzehnten wie nur wenige mitgeprägt", betonte Bas. Sie hob die Verdienste Schäubles um die Deutsche Einheit und um Europa hervor. "Maßstäbe haben Sie auch als Bundestagspräsident gesetzt – als Ihre Nachfolgerin profitiere ich davon".

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bezeichnete Schäuble bereits am Freitag als "großen demokratischen Patrioten" und "visionären Politiker, der stets das Wesentliche im Blick hat". Das Ziel der Einheit Deutschlands habe er ebenso beharrlich verfolgt wie den Bau des Hauses Europa.Seine Disziplin und Geradlinigkeit, seine Professionalität, sein Wissen und sein Pragmatismus hätten ihm über alle Parteigrenzen hinweg größten Respekt eingebracht, schreibt der Bundespräsident.

Auch EKD-Vorsitzende gratuliert

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, erklärte, Schäuble habe "die Geschicke der Bundesrepublik bald ein halbes Jahrhundert lang auf sehr besondere Weise mitgestaltet". Dem früheren Minister sei stets anzumerken gewesen, dass Politik seine Berufung sei. Auch die Kirche habe davon profitiert, wie der Protestant Schäuble seine "Kraft und Lebenszeit" sowie seine "kluge Nachdenklichkeit und Redegewandtheit" in den Dienst der Gesellschaft gestellt habe, so Kurschus.