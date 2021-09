Schäuble gibt Merkel Mitschuld an Laschets Umfragewerten

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zufolge trägt Bundeskanzlerin Merkel eine gewisse Mitschuld daran, dass Unionskanzlerkandidat Armin Laschet nun im Wahlkampf so einen schweren Stand und schlechte Umfragewerte hat. Das laut Schäuble "enge Rennen" zwischen CDU/CSU und SPD führt der CDU-Politiker auf Merkels Entscheidung im Oktober 2018 zurück, den Parteivorsitz abzugeben, aber Kanzlerin zu bleiben.

Kein Amtsbonus für CDU/CSU-Kandidat

Im "Tagesspiegel" sagte Schäuble weiter, er sei davon überzeugt, dass Parteivorsitz und Kanzleramt in eine Hand gehörten. Unions-Kandidat Laschet könne nun im Wahlkampf weder sagen, "wir machen alles neu", noch "wir machen einfach weiter so". Denn Laschet ist ja selbst schon seit Januar Parteivorsitzender. Für die Kanzlerwahl habe Laschet keinen Amtsbonus - "im Gegenteil", so Schäuble.

Drittes Triell am Abend als Chance für Laschet

Für Laschet könnte der dritte TV-Dreikampf heute Abend entscheidend sein, um mit seiner Union zu der in Umfragen führenden SPD und ihrem Kandidaten Scholz noch aufzuschließen. Bei Grünen und FDP stehen heute noch jeweils Parteitage an, bevor die letzte Wahlkampfwoche startet.