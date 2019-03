Doch kein Brexit? Schäuble erwartet EU-Verbleib der Briten

Eigentlich wollte Großbritannien die Europäische Union am 29. März verlassen. Doch nun wird eine Verschiebung des Brexit immer wahrscheinlicher. Die Abgeordneten billigten mit großer Mehrheit einen Drei-Stufen-Plan von Premierministerin Theresa May, der letztlich den EU-Austritt hinauszögern könnte.

Schäuble hält EU-Verbleib der Briten für wahrscheinlich

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) wagt im Brexit-Chaos nun eine Prognose, den Verbleib Großbritanniens in der EU hält er für zunehmend wahrscheinlich: "Ich glaube, Großbritannien wird die EU entweder gar nicht verlassen oder irgendwann wiederkommen", sagte Schäuble den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Und ich fühle mich durch die jüngsten Entwicklungen in dieser Überzeugung eher bestärkt."

May setzt auf Nachverhandlungen mit der EU

Premierministerin May hatte zuletzt ihren grundsätzlichen Widerstand gegen eine Verschiebung des Brexit aufgegeben. Die oppositionelle Labour-Partei unterstützt mittlerweile die Forderung nach einem zweiten Referendum. May bleiben also zwei weitere Wochen Zeit, um Gespräche mit der EU zu führen – dann wird neu abgestimmt.

Der EU-Chefunterhändler Michel Barnier bekräftigte indessen, dass die Mitgliedstaaten der EU offen seien für eine Verlängerung der Brexit-Frist, wenn auch mit Bedingungen. Man wolle wissen, wozu die Verschiebung gut sein soll. Barnier bestätigte, dass eine Verlängerung der Brexit-Frist vom Europäischen Rat beschlossen werden müsse, und zwar einstimmig.

Merkel und Macron würden Brexit notfalls verschieben

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wären bereit, den Termin des britischen EU-Austritts notfalls zu verschieben. Man strebe einen geordneten Austritt an. Trotzdem mahnte Macron, "es ist Zeit, dass die Briten eine Entscheidung treffen".

Was die Gespräche angeht, zeigt sich May optimistisch. Sie stehe kurz davor, Zugeständnisse seitens der EU zu erhalten. Der Fokus des Unterhauses müsse nun darauf liegen, einen Deal zum EU-Austritt zustande zu bekommen und die Europäische Union am 29. März zu verlassen.

Schäuble: "Grenzschließungen im 21. Jahrhundert sind keine Antwort"

Bei der europäischen Einigung komme es aber vor allem auf Deutschland und Frankreich an, betonte Schäuble. Die vereinbarte engere Zusammenarbeit der Parlamente in Berlin und Paris helfe dabei, eine europäische Armee "viel schneller" voranzubringen. "Mit einzelnen gemeinsamen Brigaden ist es nicht getan", so Schäuble. Er führte weiter aus: "Wir müssen überzeugend erklären, dass es in der Verteidigungspolitik gemeinsam besser geht. Dann bleibt den Nationalisten und Demagogen nicht viel Raum." Schäuble rief außerdem dazu auf, die Migrationspolitik besser zu erklären.

"Wenn man mit den Menschen vernünftig redet, verstehen sie auch, dass Grenzschließungen im 21. Jahrhundert keine Antwort sind. Die Geborgenheit innerhalb nationaler Grenzen gibt es nicht." Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU)

Die Welt bleibe ungemütlich – gerade weil es uns so gut gehe. Aber: "Europa kann darauf gute Antworten finden", sagte Schäuble.