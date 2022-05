Schätzung: 220 Milliarden Steuerplus für Deutschland bis 2026

Laut der aktuellen Steuerschätzung können Bund, Länder und Gemeinden bis 2026 mit insgesamt 220 Milliarden Euro an Mehreinnahmen rechnen. Bei rund 40 Milliarden Euro dürfte das Plus im laufenden Jahr liegen.

Die Steuerschätzer führen das auf einen robusten Arbeitsmarkt mit weniger Kurzarbeit und hohe Unternehmensgewinne zurück. Und: Die Inflation macht sich bemerkbar. Wenn Waren teurer werden, steigen auch die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer.

Lindner: Keine neuen Ausgaben

Finanzminister Lindner von der FDP sieht aber keinen Spielraum für neue Ausgabenprogramme. Wegen des Krieges in der Ukraine seien die Abwärtsrisiken groß, die Sozialausgaben und die Kosten für Zinsen dürften absehbar ansteigen, so Lindner. Zudem sei das Energiekosten-Entlastungspaket der Bundesregierung noch nicht in der Steuerschätzung eingepreist.

Handlungsbedarf sieht der Finanzminister wegen der sogenannten kalten Progression. Die entsteht, wenn Arbeitnehmer durch Lohnerhöhungen in einen höheren Steuertarif rutschen, ohne dabei inflationsbedingt tatsächlich mehr Geld zur Verfügung zu haben. Der Staat dürfe sich nicht bereichern, so Lindner, wenn die Menschen eine Gehaltserhöhung erhalten zum Ausgleich verlorener Kaufkraft.