Schärfere Regeln für Lobbyisten ab Januar im Bundestag

Die Neuregelung war im März nach jahrelangem Tauziehen beschlossen worden. Kernpunkt der neuen Regeln für Lobbyisten ist eine Registrierungspflicht für alle, die Kontakt zu Mitgliedern des Bundestags oder der Bundesregierung aufnehmen, um Einfluss auf politische Prozesse zu nehmen.

Lobbyregister soll für Transparenz sorgen

Das Lobbyregister ist öffentlich einsehbar. "Es soll zu mehr Transparenz bei der für ein demokratisches Gemeinwesen unverzichtbaren Vertretung gesellschaftlicher Interessen gegenüber der Politik beitragen", teilte der Bundestag dazu heute mit. Durch die neue Registrierungspflicht werde "erstmals eine weitgehende strukturelle Transparenz von Interessenvertretung auf Bundesebene gewährleistet".

Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter müssen neben Angaben zur Person und der Organisation, für die sie tätig sind, auch Informationen über ihre Tätigkeit und Interessengebiete geben sowie zu dem dabei eingesetzten personellen und finanziellen Aufwand. Dies umfasst auch Zuwendungen und Spenden, allerdings erst ab 20.000 Euro. Für die Registrierung gilt ab Neujahr eine Frist von zwei Monaten. Wer sie nicht rechtzeitig vornimmt oder falsche oder unvollständige Angaben macht, muss mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro rechnen.

Verpflichtung auf Ehrlichkeit und Integrität

Teil der neuen Vorschriften ist auch ein Verhaltenskodex, mit dem sich Lobbyistinnen und Lobbyisten auf Grundsätze der Offenheit, Transparenz, Ehrlichkeit und Integrität verpflichten müssen. Zugleich werden Regeln für die Kontaktaufnahme zu Mitgliedern von Bundestag und Bundesregierung festgelegt. Verstößt jemand gegen diesen Verhaltenskodex, wird dies ebenfalls im Lobbyregister veröffentlicht.

Bundestagspräsidentin ist "stolz auf den Startschuss"

"Ich bin stolz auf den Startschuss. Künftig kann jeder im Lobbyregister nachlesen, welche Interessenvertreter in welchen Politikfeldern unterwegs sind, wer ihre Auftraggeber sind und wie viel Geld dafür ausgegeben wird", sagte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Das Ziel ist, endlich höhere Transparenz für politische Entscheidungen zu schaffen." Das neue Instrument sei "wichtig, um sichtbar zu machen, wer versucht, die Gesetzgebung durch Kontakte zu Abgeordneten oder zu Regierungsmitgliedern zu beeinflussen".

Ein Nachschärfen der Regeln, die noch von der Vorgängerregierung stammen, könnte aber notwendig werden, so Bas: "Womöglich muss schon die Referentenebene der Bundesregierung einbezogen werden. Es könnte auch sein, dass der sogenannte legislative Fußabdruck, der bei jedem Gesetz die konkrete Einflussnahme von Interessenvertretung öffentlich macht, noch ergänzt wird."

Den Grünen fehlt der "legislative Fußabdruck"

Unter anderem die Grünen hatten die Lobbyisten-Regelungen beim Beschluss des Bundestages im März 2021 als zu halbherzig kritisiert, weil ihnen der sogenannte "legislative Fußabdruck", fehlte. Die Einführung eines solchen "Fußabdrucks", also ein Hinweis in allen neuen Gesetzen, welche Interessenvertreter daran mitgewirkt haben, war am Widerstand der Unionsparteien gescheitert.

Die Grünen dringen deshalb auf eine schnelle Nachschärfung des Lobbyregisters. Ihre Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Britta Haßelmann, wies auf die im Koalitionsvertrag vereinbarten Korrekturen und Ergänzungen hin und sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Mit dem parlamentarischen Verfahren sollten wir möglichst bald beginnen."

Auch Transparency International fordert Nachbesserungen

Auch die Organisation Transparency International hat das Lobbyregister als unzureichend kritisiert und schnelle Nachbesserungen verlangt. Der Vorsitzende von Transparency Deutschland, Hartmut Bäumer, sagte in Berlin, man sei "froh, dass dieser erste Aufschlag endlich gemacht wurde. Wir kämpfen ja seit 15 Jahren darum". Transparency habe aber "doch ziemliche Verbesserungswünsche und -vorstellungen", insbesondere die Einführung eines legislativen Fußabdrucks.

Zwar habe die Ampel-Koalition vereinbart, diesen nachträglich einzuführen, "aber da kommt es darauf an, wie es aussieht. Das werden wir uns genau angucken". Als "völlig unverständlich" sehe Transparency zudem die vorgesehenen Ausnahmen für Kirchen, Gewerkschaften und Kommunalverbände.

Für eine Fehlkonstruktion hält es Transparency außerdem, dass das Lobbyregister dem jeweiligen Bundestagspräsidenten oder der -präsidentin unterstellt ist, "es muss eine neutrale Instanz geben wie beim Datenschutzbeauftragten, die nicht weisungsabhängig ist", sagte Bäumer.