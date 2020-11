Schärfere Regeln für Fleischindustrie: Streit im Bundestag

Es waren massive Corona-Ausbrüche auf Schlachthöfen, die das Gesetzespaket auf die Überholspur befördert hatten. Doch nun droht SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil mit seinem Vorstoß ausgebremst zu werden.

"Die Gesundheit der Beschäftigten steht an erster Stelle, nicht die Interessen der Lobbyisten", sagte Hubertus Heil jetzt dem ARD-Hauptstadtstudio. „Arbeitsschutz ist Gesundheitsschutz – das duldet keinen Aufschub", so der SPD-Politiker wörtlich an die Adresse der Union. CDU und CSU werfen dem Koalitionspartner ihrerseits eine Blockadehaltung vor.

"Arbeitsschutzkontrollgesetz" sorgt weiter für Streit

Eigentlich stand das Arbeitsschutzkontrollgesetz, wie es im Wortlaut heißt, bereits vergangene Woche auf der Tagesordnung des Parlaments, wurde jedoch wegen des Koalitionsstreits wieder heruntergenommen. Nun wird es auch diese Woche nichts mit der Abstimmung.

Union und SPD liegen sich beim Thema Leiharbeit in den Haaren: Betrieben ab 50 Mitarbeitern in der Fleischindustrie soll es laut Gesetz künftig verboten sein, Leiharbeiter einzustellen. Die Union jedoch will größeren Betrieben in der Fleischverarbeitung Zeitarbeit weiter erlauben. Andernfalls, so das Argument, könnten die Firmen eine erhöhte Nachfrage etwa zu Beginn der Grillsaison nicht mehr bedienen.

Neues Gesetz soll Missstände in der Fleischindustrie beseitigen

Das Gesetz soll Missstände in der Fleischindustrie beseitigen und eigentlich bereits Anfang des Jahres in Kraft treten. Passiert es nicht bald den Bundestag, wird es jedoch eng, weil auch der Bundesrat noch zustimmen muss.