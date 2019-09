Saudi Arabien: Angriff aufs Zentrum der Ölindustrie

Ölproduktion drastisch eingebrochen

Die Drohnenangriffe hatten am frühen Samstagmorgen Brände in zwei Anlagen des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco in Abkaik und Churais ausgelöst. Die Attacke schürt die Angst vor einem deutlich steigenden Ölpreis. Der Komplex wird zu den weltweit wichtigsten Ölanlagen gezählt.

Die Ölproduktion in Saudi-Arabien brach nach den Angriffen dramatisch ein. Die Produktionsmenge sei infolge der "terroristischen Attacken" um 5,7 Millionen Barrel auf etwa die Hälfte des üblichen Volumens pro Tag gesunken, berichtete die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA in der Nacht. Dabei handele es sich aber nur um einen vorübergehenden Effekt, der zudem durch die Einspeisung vorhandener Ölreserven in den Markt teilweise kompensiert werde.

Experten sehen in der Attacke einen Angriff auf das Zentrum der saudischen Ölindustrie. "Selbst wenn die Feuer schnell gelöscht sind und der Schaden in Abkaik nur gering ist, sind die Tore der Hölle ein bisschen weiter geöffnet", schrieb der US-amerikanische Analyst Robert McNally auf Twitter, der früher Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats war. Die in Washington ansässige Energieberatungsfirma "Rapidan Energy" bezeichnete die Raffinerie in Abkaik als die wichtigste Öleinrichtung der Welt.

USA zur Freigabe von Ölreserven bereit

An den Finanzmärkten wird am Montag mit einem spürbaren Ölpreisanstieg gerechnet - um vermutlich zwischen fünf und zehn Dollar pro Fass. Teilweise rechnen Experten sogar mit Panik, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Die Marke von 100 Dollar könnte demnach wieder in Reichweite rücken, sollte das Königreich nicht in der Lage sein, schnell wieder seine normale Kapazität zur Verfügung zu stellen.

Die Internationale Energieagentur (IEA) in Paris sah zunächst keine Versorgungsprobleme. Vorerst seien die Märkte gut mit reichlich kommerziellen Beständen versorgt, teilte sie mit. "Wir stehen in Kontakt mit den saudischen Behörden sowie mit den wichtigsten Produzenten- und Verbrauchernationen." Man verfolge die Situation in Saudi-Arabien aufmerksam. Eine Sprecherin des US-Energieministeriums erklärte, die USA seien im Falle von Engpässen zur Freigabe von Ölreserven bereit.

"Reale Bedrohung der regionalen Sicherheit"

Eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini nannte den Angriff in Saudi-Arabien eine "reale Bedrohung der regionalen Sicherheit". Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin betonte, ein Angriff auf die "zivile und kritische Infrastruktur Saudi-Arabiens" sei "durch nichts zu rechtfertigen" und verschärfe die Spannungen in der Region noch. Der UN-Sondergesandte für den Jemen, Martin Griffiths, warnte vor einer Eskalation auf der arabischen Halbinsel. Solche Zwischenfälle würden den von den Vereinten Nationen geleiteten politischen Prozess im Jemen gefährden.

Saudi-Arabien führt im Jemen eine von den USA unterstützte Militärkoalition an, die gegen die Huthis kämpft. Diese werden wiederum vom Iran unterstützt und halten große Teile des Nordjemens inklusive der Hauptstadt Sanaa unter Kontrolle.