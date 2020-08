Kommission bestätigt: Sarrazin aus SPD ausgeschlossen

Finanzsenator, Vorstand, parteilos

Thilo Sarrazin ist im Februar 75 Jahre alt geworden. Er war in leitender Position bei der Deutschen Bahn AG, SPD-Finanzsenator in Berlin und danach Vorstand der Deutschen Bundesbank. Nach der Veröffentlichung seines Buches "Deutschland schafft sich ab", schied er aus dieser Position aus. Im Mai 2009 erklärte Sarrazin gegenüber dem Magazin Stern: "Hartz-IV-Empfänger sind erstens mehr zu Hause; zweitens haben sie es gerne warm, und drittens regulieren viele die Temperatur mit dem Fenster." Das Sozialsystem müsse so geändert werden, fuhr er fort, "dass man nicht durch Kinder seinen Lebensstandard verbessern kann, was heute der Fall ist". Sarrazin gehörte auch Anfang 2018 auch zu den Erstunterzeichnern einer AfD-nahen "Gemeinsamen Erklärung 2018".