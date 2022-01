Sara Nanni: Deutschland ist in Ukrainekrise nicht zurückhaltend

Der diplomatische Kurs der Bundesregierung in der Ukraine-Krise wird oftmals als zu ausweichend kritisiert. Dabei sei Deutschland gar nicht so zurückhaltend, betonte die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen, Sara Nanni, im Bayern 2-Interview. "Annalena Baerbock hat sich diplomatisch sehr stark eingebracht in den letzten Wochen. Stärker als der Amtsvorgänger, möchte ich behaupten."

Deutschland: "International anerkannt und wertgeschätzt"

Die Zurückhaltung, die der Bundesregierung vorgeworfen werde, beziehe sich auf einzelne Aspekte. "Mein Eindruck ist, dass das auch von den internationalen Partnern anerkannt und wertgeschätzt wird", so Nanni.

Über die Berichte zu 5.000 militärischen Schutzhelmen, die Deutschland an die Ukraine liefert, sagte Nanni: "Ich hätte daraus keine Meldung gemacht. Zynisch ist das nicht. Die Ukraine hat verschiedene Anfragen gestellt, die werden jeweils geprüft und dann wird das jeweils beschieden, je nachdem wie man das einschätzt, politisch und auch rechtlich."

Kritik an fehlende Debattenkultur

Weiter kritisiert Sara Nanni eine fehlende Routine, über Außenpolitik zu debattieren: "Ich glaube, dass wir in Deutschland die Welt da draußen in ganzer Breite diskutieren, wenn sie an der Spitze der Eskalation angekommen ist. [...] Wenn man die Zeit dazwischen gar nicht so genau hingeschaut hat, dann ist es auch schwierig, gemeinsam eine gute Debatte zu führen."