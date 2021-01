Sanofi will Biontech und Pfizer bei Impfstoffproduktion helfen

100 Millionen Dosen sollen bis zum Ende des Jahres durch die jetzt angekündigte Zusammenarbeit von Biontech und Pfizer mit Sanofi entstehen. Das hat der Chef des französischen Unternehmens mitgeteilt. Beginnen soll die Partnerschaft im Juli. Konkret sieht die Allianz so aus, dass Biontech-Pfizer den Impfstoff liefert, abgefüllt wird der Stoff dann in einem Sanofi-Werk in Frankfurt.

Die Flüssigkeit muss bei sehr niedrigen Temperaturen verarbeitet werden, und das in einer sterilen Umgebung - beides Voraussetzungen, die Sanofi erfüllt. Ein weiteres Argument für die Zusammenarbeit: Das Frankfurter Sanofi-Werk liegt in der Nähe des Hauptsitzes von Biontech in Mainz.

Sanofi hinkt mit Entwicklung von eigenem Impfstoff hinterher

Ursprünglich wollte Sanofi selbst einen Impfstoff auf den Markt bringen. Das Unterhemen hat eingeräumt, dass man einige Monate hinter dem eigenen Zeitplan liegt. Deshalb habe man sich gefragt, wie man sich nützlich machen könne.

Allerdings hatte auch die französische Regierung Druck ausgeübt, und das Unternehmen aufgefordert, der Konkurrenz bei der Produktion zu helfen. Die Arbeit am eigenen Impfstoff will Sanofi fortsetzen. Ende des Jahres soll das Vakzin dann fertig sein.