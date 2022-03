Sanktionsumgehung? Prüfverfahren nach TUI-Aktien-Millionendeal

Wie Report München berichtete, hat die zyprische Firma Unifirm Limited nach Inkrafttreten der Sanktionen am 28.02.2022 ein Aktienpaket in Höhe von rund 188 Millionen Euro an die russische Severgroup LLC verkauft. Damit hält die Unifirm Limited nur noch 29,9 Prozent der Aktien an der TUI AG. Nach Angaben der TUI vom 18.03.2022 ist die Gesellschaft Ondero Limited mehrheitlicher Gesellschafter der Unifirm Limited. Pikant: Entsprechend einer aktuellen Mitteilung an die BaFin ist die Ehefrau des Oligarchen Alexey Mordashov, Frau Marina Mordashova die kontrollierende Gesellschafterin der Ondero Limited.

Wie die TUI nun bekannt gibt, wurden bei der Veröffentlichung der Pflichtmitteilung zum Aktienverkauf der Unifirm Limited keine kontrollierenden Gesellschafter der Ondero Limited mitgeteilt, es sei kein Verweis auf die Ehefrau Mordashovs erfolgt. Die TUI schreibt: "In der von Ondero korrigierten Mitteilung wird das Unternehmen informiert, dass Frau Marina Mordashova bereits zum Zeitpunkt der Übertragung der Aktien am 28. Februar 2022 die kontrollierende Gesellschafterin der Ondero Limited war."

Prüfverfahren wegen TUI Aktiendeal nach Inkrafttreten der EU-Sanktionen

Nach Angaben von TUI hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz darüber informiert, dass es hinsichtlich der Wirksamkeit der gemeldeten Transaktion ein Prüfverfahren nach dem Außenwirtschaftsgesetz gegenüber der Ondero Limited eingeleitet hat. Bis zum Abschluss dieses Verfahrens sei die Transaktion schwebend unwirksam.

Wie das ARD-Politikmagazin report München berichtete, hatte die Unifirm Limited einen Anteil an der TUI AG in Höhe von 4,13 Prozent am 28.02.2022 an die Severgroup LLC verkauft. Die Severgroup ist ein russisches Unternehmen. Die Anteile in Höhe von 4,13 Prozent an der TUI AG werden Herrn Mordashov zugerechnet. Eine Stimmrechtsmitteilung der Ondero Limited über einen entsprechenden Erwerb war nach report München Recherchen der TUI AG nachträglich zugegangen, ohne Verweis auf die familiären Verstrickungen, wie die TUI erklärt.