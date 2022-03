Münchner Runde: Sanktions-Poker – Wie lässt sich Putin stoppen?

Der Westen hat Sanktionen gegen Russland verhängt. Bislang lässt sich Putin davon aber wenig beeindrucken, der Krieg gegen die Ukraine geht mit unverminderter Härte weiter. Am Donnerstag treffen sich in Brüssel die Staats- und Regierungschefs der EU, der NATO und der G7. Auch US-Präsident Joe Biden reist dafür in die belgische Hauptstadt. Bei den Gesprächen wird über das weitere Vorgehen des Westens diskutiert werden. Ein militärisches Eingreifen scheint ausgeschlossen, doch kommen nun neue, noch härtere Wirtschaftssanktionen gegen Russland, zum Beispiel ein Erdgas-Embargo?

Starke Abhängigkeit von russischem Gas

Einige Staaten der EU sind stark abhängig von russischem Erdgas, darunter auch Deutschland. Ein Embargo hätte massive Folgen für die deutsche Wirtschaft. Das betonte unlängst die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer.

Gleichzeitig hat Wladimir Putin mit unserer Abhängigkeit vom russischen Gas ein Druckmittel in der Hand. Er kann die "Spielregeln" diktieren. Erst am Mittwoch gab Putin bekannt, dass Gaslieferungen ab sofort in Rubel zu bezahlen sind. Was passiert, wenn er den sprichwörtlichen Gashahn auf einmal abdreht?

Wie kann unsere Abhängigkeit im Energiesektor von Russland verringert werden? Und welche Folgen hat das für die deutsche Wirtschaft und für den Einzelnen?

Darüber diskutieren in der Münchner Runde:

Dr. Katarina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, SPD

Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef im Bundestag

Dr. habil. Markus Kaim, Leiter Forschungsgruppe Sicherheitspolitik, Stiftung Wissenschaft und Politik

Prof. Karen Pittel, Leiterin des ifo Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen

Dr. Cindy Wittke, Leiterin der Politikwissenschaftlichen Forschungsgruppe am Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg

Moderiert wird die Sendung von BR-Chefredakteur Christian Nitsche.