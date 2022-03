Sanktionen gegen Putin: Was kann ich selber tun?

Sanktionen privat: Geht das?

Der zweite große Hebel neben der Hilfe für die Ukraine: die Schwächung der russischen Kriegsmaschinerie. Eben erst hat die EU ihre Strafmaßnahmen gegen Putin noch einmal ausgeweitet. Ausdrücklich nicht im Maßnahmenpaket enthalten ist ein Stopp von Energieimporten aus Russland. Dabei ist die Vorstellung, mit jedem Aufdrehen der Heizung indirekt die russische Aggression zu finanzieren, für viele Menschen bedrückend.

Freilich: "Lieber frieren und frei sein als von Putin verachtet" – diese Forderung auf einer Ukraine-Solidaritätsdemonstration wird wohl nicht jede und jeder unterschreiben. Und Boykottmaßnahmen gegen russische Geschäfte in Bayern treffen wohl die Falschen - zumal auch viele der hier lebenden Russen Putins Krieg ablehnen. Welche Alternativen gibt es?

Das Gebot der Stunde: Energiesparen

Mittelfristig dürfte durch den Ukraine-Krieg noch stärker in den Fokus rücken, was im Zuge der Klimadebatte ohnehin oft gefordert (und noch zu selten realisiert) wurde: Dämm-Maßnahmen in Gebäuden, der Austausch veralteter Thermostatregler, von Gasthermen und Ölheizungen und die Selbstversorgung etwa durch Wärmepumpen und Solaranlagen.

Kurzfristig hilft das freilich wenig - eher schon das für die nächsten zwei Wochen angekündigte mildere Wetter und die bevorstehende warme Jahreszeit, die es leichter machen, vom Auto auf das Fahrrad umzusteigen und die Heizung runterzufahren. Jedes Grad Celsius, das überflüssig eingeheizt wird, bedeutet auf der Abrechnung sechs Prozent Mehrverbrauch, sagt etwa Norbert Endres, Energieberater für die Verbraucherzentrale Bayern. Es lohnt sich also auch finanziell, darüber nachzudenken, wie sich der Alltag "energieoptimieren" lässt.

Watt für Watt zu mehr Unabhängigkeit

Energieberater wissen: Auch viele kleine Verhaltensumstellungen können – konsequent angewandt – deutlich zu einer Verringerung des Energieverbrauchs beitragen. Drei simple, aber effektive Empfehlungen:

Elektrogeräte: häufiger ausschalten statt sie auf "Stand by" zu halten.

Fenster und Türen: außer zur "Stoßlüftung" geschlossen halten und wo nötig durch Zugluftstopper abdichten.

Gasthermen: wenn nur wenig Wasser gebraucht wird, nur den Kaltwasserhahn aufdrehen, damit die Therme nicht anspringt.

