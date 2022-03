Sanktionen - aber weiter Öl und Gas aus Russland einkaufen?

Die Forderung wird immer lauter: Deutschland sollte auf russische Rohstofflieferungen verzichten – und statt Moskau uns den Gashahn, sollten wir Moskau den Geldhahn zudrehen. Das fordert beispielsweise der ukrainische Botschafter in Berlin Andrij Melnyk. Die bisherigen Sanktionen gegen Russland würden nicht ausreichen.

"Viele Schlupflöcher wurden gelassen und jetzt gilt es, alle diese Schlupflöcher zu schließen und alle Kanäle, alle Finanzströme für diese kriegerische Maschinerie von Putin trocken zu legen - und letztendlich auch dieses Embargo von Importen von strategischen Rohstoffen." Andrij Melnyk

Ein Verzicht auf Gas, Öl und Steinkohle aus Russland: Ist das möglich? Mit welchen Folgen?

Gas, Öl, Kohle - überall sind neue Quellen gefragt

Derzeit sind die Abhängigkeiten noch groß. Die Energieexpertin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung spricht von einem "Kraftakt". Aktuell, so Kemfert, bezieht Deutschland über 50 Prozent seines Gases aus Russland. "Beim Öl sind es 36 Prozent, da haben wir mehr Flexibilität. Wir beziehen auch immer noch Steinkohle aus Russland." Bei der immerhin könne man relativ problemlos auf andere Quellen umsteigen.

Laut Kemfert wäre ein Lieferstopp also möglich – zumindest bei Öl und Kohle. In diesen Bereichen gebe es genügend Alternativen, also andere Länder, die uns beliefern könnten.

Gas: Branchensprecher prophezeit "volkswirtschaftlichen Schock"

Problematisch wird es beim Gas. Sowohl die Haushalte als auch die Industrie wären von Ausfällen stark betroffen, erklärt Timm Kehler vom Brancheverband "Zukunft Gas". Gas sei der wichtigste Energieträger der Industrie. Ohne Gas aus Russland würden Branchen wie die Chemie-, Automobil-, Stahlindustrie große Schwierigkeiten bekommen. Und, so Kehler: Jeder zweite Deutsche heizt mit Gas. Der Branchensprecher ist sich sicher: Fällt Russland als Handelspartner aus, werden die Gaspreise weiter steigen.

Steigende Preise unausweichlich

Auch Kemfert ist pessimistisch. Preispolitisch, sagt sie, fliege uns dieser Krieg um die Ohren, und das nicht zuerst wegen den Sanktionen.

"Der Krieg treibt die Preise nach oben. Das ist der Preis der verschleppten Energiewende, den wir im Moment zahlen. Und die fossilen Preise werden weiter steigen." Claudia Kemfert

Alternative Flüssiggas

Deutschland und die EU versuchen seit Wochen, die Gas-Anhängigkeit von Russland zu reduzieren – mit Flüssiggas (LNG) aus aller Welt. 1,5 Milliarden Euro stellt die Bundesregierung dafür jetzt zur Verfügung.

Zwei Dutzend LNG-Terminals gebe es in Europa, so Branchenexperte Kehler. Die Bundesregierung habe bereits Schritte unternommen, um Deutschland auf dem globalen Gasmarkt LNG- Mengen zu sichern, die über Belgien und die Niederlande zu uns gebracht werden könnten.

Trotz allem: Die Heizung bleibt warm

In einem Punkt allerdings versucht Kehler, die Verbraucher zu beruhigen: Ihre Gasversorgung sei durch gesetzliche Auflagen vorrangig gesichert. Die Industrie müsste ihren Energieverbrauch und in der Folge ihre Produktion drosseln – teuer, aber nicht unmöglich.