Sankt Augustin: Der mutmaßliche Täter war der Polizei bekannt

Der 19jährige Deutsch-Kenianer, der in Sankt Augustin eine 17-jährige getötet haben soll, war der Polizei bereits bekannt. Entsprechende Informationen des WDR bestätigte ein Sprecher der Bonner Polizei am Abend.

Polizei ermittelte schon 2015 wegen sexuellen Missbrauchs

So habe die Polizei laut WDR schon früher gegen den 19-Jährigen ermittelt: 2015 wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs, 2014 wegen der Verbreitung pornografischer Schriften.

Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen

Der obdachlose Bewohner einer städtischen Unterbringungsanstalt hatte bei der Polizei gestanden, das junge Mädchen aus Unkel in seiner Wohnung getötet zu haben. Gegen den Mann wurde Haftbefehl wegen Totschlags erlassen.

Täter und Opfer lernten sich in einer Bar in Bonn kennen

Die Jugendliche und der Tatverdächtige lernten sich den Ermittlungen zufolge am Freitagabend in einer Bar in Bonn kennen. In der Nacht zum Samstag gingen sie gemeinsam in die Wohnung des 19-Jährigen. Dort habe es Streit gegeben, der Mann sei gewalttätig geworden.

Polizei suchte mit Hubschraubern und Tauchern nach der Vermissten

Spaziergänger waren am Sonntagnachmittag bei einem Weiher auf persönliche Gegenstände der Jugendlichen gestoßen, die bereits als vermisst gemeldet war, wie die Polizei erklärte. Daraufhin suchten die Beamten mit Suchhunden, Polizeihubschraubern und Rettungstauchern nach der Vermissten.

Nach Angaben eines Polizeisprechers waren die Ermittler über soziale Netzwerke und verschickte Kurznachrichten auf die Spur des Festgenommenen gekommen.