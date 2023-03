Sanierungszwang für Häuser? Was die EU-Pläne bedeuten

Welche Pflichten beim Isolieren und bei der Heizung Immobilieneigentümer in Europa künftig genau haben werden, lässt sich noch nicht sagen. Denn die künftige europäische Richtlinie für Gebäudeeffizienz ist auch nach der Abstimmung im Europaparlament noch nicht Gesetz. Sie muss noch mit dem Rat, also den Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten, abgestimmt werden. Und danach werden die einzelnen Mitgliedsstaaten noch gewisse Freiheiten bei der Umsetzung haben. Hier stellen wir dar, was das EU-Parlament will.

Welche Häuser sind von einer Sanierungspflicht betroffen?

Gebäude sollen – ähnlich wie Elektrogeräte – in Effizienzklassen eingeteilt werden, von A bis G. Die Energieeffizienzklasse G entspricht den 15 Prozent Gebäuden mit der schlechtesten Isolierung und ineffizientesten Heizung. In diese Klasse dürften vor allem Bauten aus der Zeit vor der ersten Wärmeschutzverordnung 1977 fallen, bei denen noch nichts energetisch saniert wurde.

Diese energetisch besonders schlechten Gebäude sollen nach dem Willen des Parlaments bis 2030 zumindest die Effizienzklasse E erreichen. Sie träfe also eine Sanierungspflicht mit Dämmmaßnahmen oder besseren Heizungsanlagen. Allerdings nur, wenn das Gebäude verkauft oder in größerem Maßstab renoviert wird - oder wenn ein neuer Mietvertrag unterzeichnet wird.