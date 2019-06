vor 19 Minuten

San Francisco beschließt Verkaufsverbot von E-Zigaretten

San Francisco will als erste Stadt in den USA den Verkauf von E-Zigaretten verbieten. Die Nikotinprodukte sind umstritten, aber besonders bei Jugendlichen beliebt. Befürworter sehen in der E-Zigarette eine gesündere Alternative zum Glimmstängel.