vor etwa einer Stunde

Samsung plant günstigeres Falt-Smartphone für 2020

Quadratisch praktisch gut. Samsung will Anfang nächsten Jahres ein neues Falt-Smartphone auf den Markt bringe, das kleiner und günstiger ist. Aufgefaltet so groß wie ein normales Smartphone, zusammengeklappt ein handliches Quadrat in der Hosentasche.