Salvini will Neuwahlen in Italien

Die Koalition aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung steht vor dem Aus: Der italienische Innenminister und Lega-Chef, Matteo Salvini, sieht keine Zukunft mehr für das Regierungsbündnis mit der Fünf-Sterne-Bewegung.

"Gehen wir sofort ins Parlament, um anzuerkennen, dass es keine Mehrheit mehr gibt", hieß es in einer Erklärung Salvinis am Donnterstagabend. "Geben wir das Wort schnell an die Wähler zurück." Es sei "zwecklos", mit Streitereien wie in den vergangenen Wochen weiterzumachen.

Streit über Bahnprojekt

Auslöser für die aktuelle Krise war die Abstimmung über das Bahnprojekt TAV, das die Lega befürwortet - und die Fünf-Sterne-Bewegung ablehnt. Schon im März wäre die Regierungsallianz an dem Streit um die Bahnstrecke fast zerbrochen.